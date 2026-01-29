Scandal uriaş la pauza meciului FCSB - Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare - Antena Sport

Închide meniul
Scandal uriaş la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 23:25

Scandal la vestiare la pauza meciului FCSB - Fenerbahce / Captură Digi Sport

Finalul primei reprize dintre FCSB şi Fenerbahce a fost extrem de tensionat. După un fault asupra lui Darius Olaru, dictat târziu de arbitru, spritele s-au încins pe Arena Naţională. Căpitanul roş-albaştrilor a rămas secunde bune pe gazon, iar arbitrul a oprit jocul în momentul în care turcii puteau pleca pe contraatac.

Fred şi ceilalţi jucători de la Fenerbahce au fost extrem de deranjaţi de decizia arbitrului şi au protestat. Repriza s-a încheiat cu un schimb de replici între Darius Olaru şi Ismail. Turcul s-a dus la Olaru şi i-a cerut explicaţii după acea fază.

FCSB şi Fenerbahce, la un pas de bătaie la pauza meciului din Europa League. Scene incredibile la Arena Naţională

Lucrurile au scăpat de sub control în momentul în care cele două echipe s-au îndreptat către vestiare. Jucătorii şi oficialii au fost la un pas de bătaie pe holurile Arenei Naţionale. Printre cei mai vocali au fost Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, dar şi Ederson, fostul portar de la Manchester City.

Potrivit digisport.ro, spiritele s-au calmat, echipele au mers la vestiare, iar înainte de reluarea reprizei a doua, Elias Charalambous a mers la cei de la Fenerbahce cu care a intrat în conflict şi a dat mâna cu aceştia.

VEZI AICI VIDEO CU SCANDALUL DE LA PAUZA MECIULUI FCSB – FENERBAHCE

1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 6 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată”
