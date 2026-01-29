Sicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare - Antena Sport

Sectorul destinat fanilor lui PAOK va fi închis la meciul cu Lyon, în semn de omagiu pentru suporterii decedaţi. Lyon îi va omagia pe suporterii care şi-au pierdut viaţa în teribilul accident de la Lugojel (judeţul Timiş). Antrenorul Răzvan Lucescu şi fotbalistul Dejan Lovren au subliniat la conferinţa de presă de dinainte de meci că jucătorii lui PAOK vor evolua cu Lyon în memoria fanilor decedaţi în cumplitul accident rutier.

Trupurile neînsufleţite ale celor 7 fani decedaţi în accidentul de marţi de lângă Lugoj au fost repatriate joi, cu un avion militar. O slujbă religioasă a fost oficiată de IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, la salonul oficial din cadrul Aeroportului Timişoara, în jurul orei 15.30.

Tot joi, doi dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de lângă Lugoj au fost duşi la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre ei a fost internat în spital, iar celălalt a mers acasă. Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce în cursul nopţii a fost operat.