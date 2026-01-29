Sicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare - Antena Sport

Sicriele fanilor decedaţi în accidentul teribil din Lugojel (judeţul Timiş) au ajuns la stadionul Toumba, al lui PAOK Salonic. Mii de oameni au mers la stadion pentru a-şi lua rămas-bun de la cei 7 suporteri decedaţi ai lui PAOK.
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a depus şapte trandafiri albi pe stadionul lui PAOK, în memoria suporterilor decedaţi.
Fanii lui PAOK le-au adus un omagiu suporterilor decedaţi la stadionul Toumba, unde evoluează formaţia antrenată de Răzvan Lucescu
„Fraților, trăiți, voi ne conduceți”, au scandat fanii greci la comemorarea de la stadionul Toumba, fiind aprinse sute de torţe.
“Sufletele vor rămâne aici pentru totdeauna…
NOI ÎMPREUNĂ, PE VIAȚĂ…”, a transmis PAOK, pe contul oficial de Facebook.
PAOK a încercat să amâne meciul cu Lyon din Europa League, în urma tragediei care a avut loc în România, dar UEFA a refuzat cererea, pe motiv că programul ar fi dat peste cap. În această seară, de la ora 22:00, se dispută ultima etapă a grupei Europa League.
📍 Κοσμοσυρροή από φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχουν κατακλύσει τις οδούς γύρω από το γήπεδο της Τούμπας.
🎬 NEWS 24/7, SPORT 24, Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης(@litsardakis) #ΠΑΟΚ pic.twitter.com/EDYdcBDoL0
— NEWS 24/7 (@News247gr) January 29, 2026
Sectorul destinat fanilor lui PAOK va fi închis la meciul cu Lyon, în semn de omagiu pentru suporterii decedaţi. Lyon îi va omagia pe suporterii care şi-au pierdut viaţa în teribilul accident de la Lugojel (judeţul Timiş). Antrenorul Răzvan Lucescu şi fotbalistul Dejan Lovren au subliniat la conferinţa de presă de dinainte de meci că jucătorii lui PAOK vor evolua cu Lyon în memoria fanilor decedaţi în cumplitul accident rutier.
Trupurile neînsufleţite ale celor 7 fani decedaţi în accidentul de marţi de lângă Lugoj au fost repatriate joi, cu un avion militar. O slujbă religioasă a fost oficiată de IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, la salonul oficial din cadrul Aeroportului Timişoara, în jurul orei 15.30.
Tot joi, doi dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului de lângă Lugoj au fost duşi la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre ei a fost internat în spital, iar celălalt a mers acasă. Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce în cursul nopţii a fost operat.
