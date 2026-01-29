Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: "Zburați sus, vulturilor" - Antena Sport

Închide meniul
Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: "Zburați sus, vulturilor"

Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: “Zburați sus, vulturilor”

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 21:58

Suporterii lui Olympiacos, în timpul unui meci / Profimedia

Un grup de suporteri ai lui Olympiacos a afișat un banner în memoria fanilor de la PAOK care au murit în urma accidentului rutier din Lugoj. Ultrașii rivalei din Pireu și-au făcut apariția cu mesajul respectiv la partida echipei lor din Euroligă de pe teren propriu contra Barcelonei.

Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic este marcată zilele acestea de accidentul rutier petrecut în România în care și-au pierdut viața șapte fani greci și alți trei au fost răniți. Tragedia s-a întâmplat după ce microbuzul în care se aflau s-a izbit de un TIR venit de pe contrasens în momentul în care șoferul vehicului elen a încercat să efectueze o depășire.

Mesajul rivalilor de la Olympiacos pentru PAOK

Evenimentul nefast a atras reacții din toată lumea fotbalului, iar acum câteva zile rivalii de la AEK Atena au venit cu un mesaj. Astăzi, 29 ianuarie, și suporterii de la Olympiacos au decis să îi comemoreze pe fanii lui PAOK care și-au pierdut viața în momentul în care se îndreptau spre Lyon, unde echipa lor urmează să joace în Europa League.

La meciul din Euroliga de baschet contra Barcelonei, fanii clubului din Pireu au afișat următorul mesaj: “Zburați sus, vulturilor. Cu eșarfa în mână, ultima suflare“. În plus, în arena Peace And Friendship s-a ținut și un moment de reculegere în memoria victimelor.

Joi, sicriele celor șapte suporteri decedați în județul Timiș au fost aduse pe stadionul lui PAOK Salonic, Toumba.

