Jucătorii FCSB-ului, certaţi de fani după înfrângerea cu Steaua Roşie! - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului au fost certaţi de cei aproximativ 400 de fani români care au mers să îi susţină la meciul cu Steaua Roşie, de la Belgrad.

Fanii le-au cerut explicaţii lui Florin Tănase şi celorlalţi jucători ai FCSB-ului. Vali Creţu a părut să nu accepte reproşurile pe care le aduceau fanii FCSB-ului.

Fanii FCSB-ului i-au certat pe jucătorii campioanei după înfrângerea cu Steaua Roşie

Steaua Roşie a câştigat, chiar dacă a jucat în 10 oameni din minutul 27. FCSB e pe locul 31 după 5 etape disputate în grupa principală Europa League.

La Belgrad, pe stadionul Rajko Mitic, gazdele au avut iniţiativa în startul de meci. Zima a respins excelent la şutul lui Ivanic din minutul 8, apoi bucureştenii au reuşit să echilibreze jocul şi Bîrligea a ratat prima ocazie a oaspeţilor, în minutul 23, trimiţând pe lângă poartă din careul mic. Patru minute mai târziu arbitrul francez Jerome Brisard i-a dat roşu direct lui Tebo Uchenna, pentru un fault la Olaru, şi nigerianul a părăsit terenul. Elevii lui Charalambous au căutat golul însă aproape să marcheze a fost Bruno Duarte, care a şutat pe lângă poartă, în minutul 43, şi la pauză s-a intrat cu scor alb.

La reluare, Cisotti a lovit bara, în minutul 47, pentru ca trei minute mai târziu Bruno Duarte să deschidă scorul cu o lovitură de cap, din mijlocul careului, din centrarea lui Seol. Bucureştenii au replicat prin pătrunderea lui Miculescu, însă şutul acestuia, din afara careului, a fost blocat de Matheus, în minutul 57. Ngezana a gafat impadornabil în minutul 75, Ivanici a recuperat mingea, în viteză, şi a şutat, singur cu portarul, dar Zima a scos incredbil şi i-a ţinut pe bucureşteni în joc. Chiar dacă au dominat, steril, această parte secundă, elevii lui Charalambous nu au ştiut cum să desfacă apărarea sârbilor şi Steaua Roşie Belgrad – FCSB a fost 1-0, cu un gol anulat în minutele de prelungire pentru gazde, după un ofsaid milimetric.