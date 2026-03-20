Thiago Silva a jucat meciul cu numărul 1000 din carieră! Brazilianul a intrat într-un club select. Cine a mai reușit asta

Daniel Işvanca Publicat: 20 martie 2026, 0:06

Thiago Silva / Profimedia

FC Porto a obținut joi seară calificarea în faza sferturilor UEFA Europa League, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în manșa retur a optimilor contra celor de la VfB Stuttgart.

Pe teren s-a aflat și Thiago Silva, fotbalist care va împlini în luna septembrie vârsta de 42 de ani. Brazilianul a stabilit o bornă impresionantă la jocul contra formației din Bundesliga.

Thiago Silva, meciul 1000 din carieră

Format și lansat în fotbalul profesionist chiar în țara sa natală, Thiago Silva a luat prima oară contact cu fotbalul european în anul 2004, atunci când a semnat chiar cu FC Porto.

Stoperul brazilian și-a construit în timp o carieră impresionantă, iar acum este tot mai aproape de câștigarea unui trofeu important la aproape 42 de ani.

La jocul dintre FC Porto și VfB Stuttgart, Thiago Silva a bifat meciul cu numărul 1000 din cariera sa de fotbalist profesionist. El a fost integralist în acest duel, lucru care spune multe despre condiția sa fizică.

Doar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Luka Modric și Xavi Hernandez sunt ceilalți fotbaliști care au atins această bornă.

  • Juventude, Dinamo Moscova, Fluminense, AC Milan, Paris Saint Germain și Chelsea sunt celelalte echipe pentru care a jucat Thiago Silva
  • 113 selecții și 7 goluri are acesta la naționala Braziliei
  • 32 de trofee a câștigat Silva în carieră

