Thiago Silva a jucat meciul cu numărul 1000 din carieră! Brazilianul a intrat într-un club select. Cine a mai reușit asta

FC Porto a obținut joi seară calificarea în faza sferturilor UEFA Europa League, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în manșa retur a optimilor contra celor de la VfB Stuttgart.
Pe teren s-a aflat și Thiago Silva, fotbalist care va împlini în luna septembrie vârsta de 42 de ani. Brazilianul a stabilit o bornă impresionantă la jocul contra formației din Bundesliga.
Thiago Silva, meciul 1000 din carieră
Format și lansat în fotbalul profesionist chiar în țara sa natală, Thiago Silva a luat prima oară contact cu fotbalul european în anul 2004, atunci când a semnat chiar cu FC Porto.
Stoperul brazilian și-a construit în timp o carieră impresionantă, iar acum este tot mai aproape de câștigarea unui trofeu important la aproape 42 de ani.
La jocul dintre FC Porto și VfB Stuttgart, Thiago Silva a bifat meciul cu numărul 1000 din cariera sa de fotbalist profesionist. El a fost integralist în acest duel, lucru care spune multe despre condiția sa fizică.
Doar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Luka Modric și Xavi Hernandez sunt ceilalți fotbaliști care au atins această bornă.
- Juventude, Dinamo Moscova, Fluminense, AC Milan, Paris Saint Germain și Chelsea sunt celelalte echipe pentru care a jucat Thiago Silva
- 113 selecții și 7 goluri are acesta la naționala Braziliei
- 32 de trofee a câștigat Silva în carieră
𝟏,𝟎𝟎𝟎 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐄𝐑 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐆𝐎 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀 🤯🫡
An incredible milestone, showing his insane longevity 👏
41 years old and currently playing his 1,000th career game, showing no signs of slowing down ©️
A milestone only a few players ever reach…
— 433 (@433) March 19, 2026
