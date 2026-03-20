Thiago Silva a jucat meciul cu numărul 1000 din carieră! Brazilianul a intrat într-un club select. Cine a mai reușit asta

FC Porto a obținut joi seară calificarea în faza sferturilor UEFA Europa League, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în manșa retur a optimilor contra celor de la VfB Stuttgart.

Pe teren s-a aflat și Thiago Silva, fotbalist care va împlini în luna septembrie vârsta de 42 de ani. Brazilianul a stabilit o bornă impresionantă la jocul contra formației din Bundesliga.

Thiago Silva, meciul 1000 din carieră

Format și lansat în fotbalul profesionist chiar în țara sa natală, Thiago Silva a luat prima oară contact cu fotbalul european în anul 2004, atunci când a semnat chiar cu FC Porto.

Stoperul brazilian și-a construit în timp o carieră impresionantă, iar acum este tot mai aproape de câștigarea unui trofeu important la aproape 42 de ani.

La jocul dintre FC Porto și VfB Stuttgart, Thiago Silva a bifat meciul cu numărul 1000 din cariera sa de fotbalist profesionist. El a fost integralist în acest duel, lucru care spune multe despre condiția sa fizică.