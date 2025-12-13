Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale - Antena Sport

Au fost publicate imagini revoltătoare după meciul dintre FCSB și Feyenoord, încheiat cu scorul de 4-3, în grupa de Europa League. Mai mulți suporteri ai olandezilor au fost filmați în timp ce distrugeau un apartament din București.
Imaginile incredibile au fost postate pe contul dedicat ultrasilor, Casual Ultra, care este urmărit de peste 400.000 de fani din întreaga lume.
Suporterii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după eșecul cu FCSB
Pe imaginile postate se pot observa mai mulți bărbați care distrug apartamentul, lovind cu pumnul în pereți și arunc toate obiectele din casă.
Videoclipul a strâns aproape 300 de aprecieri și peste 100 de comentarii. „Asta nu are legătură cu deplasarea pentru echipă”, a fost cel mai apreciat comentariu lăsat la postarea cu fanii olandezi care au distrus un apartament.
La duelul de pe Arena Națională cu FCSB, Feyenoord a fost susținută de aproximativ 5000 de fani. Aceștia au petrecut mai multe ore în Centrul Vechi din București înainte să vină la stadion pentru a asista la partidă.
FCSB a reușit să o învingă dramatic pe Feyenoord, scor 4-3, după ce a revenit de la 1-3. Campioana a reușit să marcheze golul victoriei în minutul 90+5, prin Florin Tănase.
- Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea
- Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor”
- Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el”
- Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil”
- Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu. I-a fost scăzut preţul: “Eu sper să fie măcar…”