Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale - Antena Sport

Home | Fotbal | Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale
VIDEO

Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale

Viviana Moraru Publicat: 13 decembrie 2025, 9:23

Comentarii
Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale

Suporterii lui Feyenoord au distrus un apartament din București/ Facebook Casual Ultra

Au fost publicate imagini revoltătoare după meciul dintre FCSB și Feyenoord, încheiat cu scorul de 4-3, în grupa de Europa League. Mai mulți suporteri ai olandezilor au fost filmați în timp ce distrugeau un apartament din București. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imaginile incredibile au fost postate pe contul dedicat ultrasilor, Casual Ultra, care este urmărit de peste 400.000 de fani din întreaga lume. 

Suporterii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după eșecul cu FCSB 

Pe imaginile postate se pot observa mai mulți bărbați care distrug apartamentul, lovind cu pumnul în pereți și arunc toate obiectele din casă.  

Videoclipul a strâns aproape 300 de aprecieri și peste 100 de comentarii. „Asta nu are legătură cu deplasarea pentru echipă”, a fost cel mai apreciat comentariu lăsat la postarea cu fanii olandezi care au distrus un apartament.  

Reclamă
Reclamă

La duelul de pe Arena Națională cu FCSB, Feyenoord a fost susținută de aproximativ 5000 de fani. Aceștia au petrecut mai multe ore în Centrul Vechi din București înainte să vină la stadion pentru a asista la partidă. 

FCSB a reușit să o învingă dramatic pe Feyenoord, scor 4-3, după ce a revenit de la 1-3. Campioana a reușit să marcheze golul victoriei în minutul 90+5, prin Florin Tănase. 

O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de crizăO bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul"
Observator
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul"
Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa
Fanatik.ro
Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa
9:05
Două plecări de la Universitatea Craiova în iarnă. Jucătorii pe care Filipe Coelho nu-i mai vrea
8:42
Marius Șumudică știe cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Toate calculele făcute: „Nu va fi ușor”
8:28
Ilie Dumitrescu, laude pentru noua „perlă” de la FCSB: „Mă bucur cel mai mult pentru el”
8:14
Darius Olaru vrea să plece de la FCSB. Anunțul lui Giovanni Becali: „Gigi nu mai zice că e netransferabil”
23:46 12 dec.
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu. I-a fost scăzut preţul: “Eu sper să fie măcar…”
23:26 12 dec.
CFR Cluj, fără Louis Munteanu în deplasarea de la Botoșani! Pe cine nu se va mai putea baza Daniel Pancu
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 Vlad Chiricheş, OUT de la FCSB. Gigi Becali i-a anunţat plecarea după victoria cu Feyenoord: “Ne despărţim”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”