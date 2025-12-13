Fanii olandezi ai lui Feyenoord au distrus pur şi simplu un apartament din Bucureşti! Au făcut praf tot ce le-a ieşit în cale - Antena Sport

Suporterii lui Feyenoord au distrus un apartament din București/ Facebook Casual Ultra

Au fost publicate imagini revoltătoare după meciul dintre FCSB și Feyenoord, încheiat cu scorul de 4-3, în grupa de Europa League. Mai mulți suporteri ai olandezilor au fost filmați în timp ce distrugeau un apartament din București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imaginile incredibile au fost postate pe contul dedicat ultrasilor, Casual Ultra, care este urmărit de peste 400.000 de fani din întreaga lume.

Suporterii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după eșecul cu FCSB

Pe imaginile postate se pot observa mai mulți bărbați care distrug apartamentul, lovind cu pumnul în pereți și arunc toate obiectele din casă.

Videoclipul a strâns aproape 300 de aprecieri și peste 100 de comentarii. „Asta nu are legătură cu deplasarea pentru echipă”, a fost cel mai apreciat comentariu lăsat la postarea cu fanii olandezi care au distrus un apartament.