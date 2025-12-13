Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract - Antena Sport

După nici măcar şase luni la cârma naţionalei Braziliei, Carlo Ancelotti a convins Federaţia Braziliană, care a convenit cu el asupra prelungirii contractului cu patru ani, anunţă lequipe.fr.
În ianuarie viitor, el va semna un contract care îl va lega de selecţie până în iunie 2030. Ancelotti a fost numit în luna mai a acestui an „până la Cupa Mondială din 2026”, a anunţat atunci CBF. El a preluat funcţia de la Dorival Junior.
De la primul său meci la cârma echipei auriverde, în iunie, împotriva Ecuadorului (0-0), fostul antrenor al PSG a condus opt meciuri (dintre care patru amicale), cu un bilanţ de patru victorii, două egaluri şi două înfrângeri.
Prima mare competişie a lui Ancelotti va fi Cupa Mondială din 2026 (11 iunie-19 iulie). Şi de la tragerea la sorţi, Brazilia îşi cunoaşte viitorii adversari: Maroc, Haiti şi Scoţia.
