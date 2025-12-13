Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: "Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului" - Antena Sport

Închide meniul
Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: “Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului”

Dan Roșu Publicat: 13 decembrie 2025, 10:52

Profimedia Images

Trişorii câştigă bătălia împotriva autorităţilor antidoping din sportul de elită, potrivit lui David Howman, fostul director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), citat de BBC.

David Howman, care prezidează Unitatea de Integritate în Atletism şi a ocupat funcţia de director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA) timp de 13 ani, afirmă că sistemul antidoping „a stagnat”, permiţând celor care consumă substanţe interzise să prospere.

„Să fim sinceri şi pragmatici – sistemul s-a blocat”, a spus Howman.

„Cei care se dopează intenţionat la nivel de elită evită detectarea. În prezent, nu suntem suficient de eficienţi în prinderea trişorilor. Ineficienţa noastră în tratarea celor care încalcă regulile afectează credibilitatea mişcării antidoping”, a adăugat el.

Fostul medaliat cu argint la 100 m, Marvin Bracy-Williams, a fost suspendat pentru mai mult de trei ani şi jumătate luna trecută, după ce a recunoscut că a comis infracţiuni de dopaj, în timp ce compatriotul său american Erriyon Knighton a fost suspendat pentru patru ani în septembrie, după ce a fost depistat pozitiv la steroizi.

Deţinătoarea recordului mondial la maraton feminin, Ruth Chepngetich, a fost suspendată pentru trei ani în octombrie, după ce proba ei a arătat prezenţa unui diuretic interzis, utilizat în mod obişnuit ca agent de mascare.

Unitatea eforturilor mondiale de combatere a dopajului a fost compromisă în ultimii ani.

Autorităţile antidoping din Kenya, ai căror sportivi au fost implicaţi într-o serie de teste pozitive, se află pe lista de supraveghere a WADA, în timp ce Rusia, ai cărei oficiali au fost găsiţi vinovaţi de fraudă sistematică şi schimbarea probelor la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 de la Soci, sunt considerate încă „neconforme” de către WADA.

Howman a sugerat o mai bună schimbare de informaţii între organismele antidoping şi un sistem de stimulente de tip „vânătoare de recompense” pentru a le încuraja să urmărească în mod proactiv trişorii.

„Trebuie să facem cu toţii mai mult pentru a ne sprijini sportivii curaţi prin prinderea celor necinstiţi, în special a celor aflaţi în vârful sportului”, a adăugat el.

