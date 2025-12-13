Anunţ teribil despre sportul mondial, venit de la nivel înalt: "Trişorii câştigă bătălia împotriva antidopingului" - Antena Sport

Trişorii câştigă bătălia împotriva autorităţilor antidoping din sportul de elită, potrivit lui David Howman, fostul director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), citat de BBC.

David Howman, care prezidează Unitatea de Integritate în Atletism şi a ocupat funcţia de director general al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA) timp de 13 ani, afirmă că sistemul antidoping „a stagnat”, permiţând celor care consumă substanţe interzise să prospere.

„Să fim sinceri şi pragmatici – sistemul s-a blocat”, a spus Howman.

„Cei care se dopează intenţionat la nivel de elită evită detectarea. În prezent, nu suntem suficient de eficienţi în prinderea trişorilor. Ineficienţa noastră în tratarea celor care încalcă regulile afectează credibilitatea mişcării antidoping”, a adăugat el.

Fostul medaliat cu argint la 100 m, Marvin Bracy-Williams, a fost suspendat pentru mai mult de trei ani şi jumătate luna trecută, după ce a recunoscut că a comis infracţiuni de dopaj, în timp ce compatriotul său american Erriyon Knighton a fost suspendat pentru patru ani în septembrie, după ce a fost depistat pozitiv la steroizi.