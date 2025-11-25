Cum l-a numit Mircea Rednic pe Kopic - Antena Sport

Mircea Rednic a subliniat înainte de Botoşani – Dinamo 1-1 că ascensiunea fostei sale echipe are legătură cu treaba extraordinară pe care o face Zeljko Kopic.

Antrenorul de 48 de ani are mână liberă la Dinamo, iar acesta este motivul pentru care “Puriul” a spus clar că “el este şeful la echipă!”. Câinii sunt pe locul 4 în Liga 1 şi au obiectiv prezenţa în cupele europene.

Cum l-a numit Mircea Rednic pe Kopic

“Acesta este rezultatul continuității. I s-a dat încredere lui Kopic, i s-a prelungit contractul, el este șeful. Are în spate conducerea, care se implică și discută cu antrenorul.

Vor să găsească cele mai bune soluții și asta se vede. Totuși, cred că Dinamo ar trebui să se mai întărească, spun asta pentru că sunt momente când mai există accidentări.

Este liniște la club, salariile sunt la zi și se văd rezultatele. Mă bucur și chiar îi felicit. Nu cred că este imposibil ca Dinamo să ia titlul, vedem cine ce rezultate sunt în SuperLiga. CFR și FCSB au probleme să prindă play-off-ul”, a spus Rednic, citat de digisport.ro.