Cum l-a numit Mircea Rednic pe Kopic - Antena Sport

Cum l-a numit Mircea Rednic pe Kopic

Publicat: 25 noiembrie 2025, 9:09

Zeljko Kopic, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mircea Rednic a subliniat înainte de Botoşani – Dinamo 1-1 că ascensiunea fostei sale echipe are legătură cu treaba extraordinară pe care o face Zeljko Kopic.

Antrenorul de 48 de ani are mână liberă la Dinamo, iar acesta este motivul pentru care “Puriul” a spus clar că “el este şeful la echipă!”. Câinii sunt pe locul 4 în Liga 1 şi au obiectiv prezenţa în cupele europene.

“Acesta este rezultatul continuității. I s-a dat încredere lui Kopic, i s-a prelungit contractul, el este șeful. Are în spate conducerea, care se implică și discută cu antrenorul.

Vor să găsească cele mai bune soluții și asta se vede. Totuși, cred că Dinamo ar trebui să se mai întărească, spun asta pentru că sunt momente când mai există accidentări.

Este liniște la club, salariile sunt la zi și se văd rezultatele. Mă bucur și chiar îi felicit. Nu cred că este imposibil ca Dinamo să ia titlul, vedem cine ce rezultate sunt în SuperLiga. CFR și FCSB au probleme să prindă play-off-ul”, a spus Rednic, citat de digisport.ro.

Kopic vrea mai mult de la Dinamo

Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, cu Dinamo, în etapa a XVII-a a Ligii 1. Antrenorul oaspeţilor a fost nemulţumit de rezultat.

“Am încercat să dominăm meciul. Nu este prima dată când avem ocazii şi să nu câştigăm. Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult şi mai uşor”, a spus tehnicianul din Ştefan cel Mare.

“Ne-am comportam foarte bine defensiv, dar nu pot să fiu satisfăcut de modul cum am finalizat”, a mai spus antrenorul, care şi-a impus un obiectiv. Acela de a câştiga fiecare meci: “Trebuie să câştigăm, acesta e obiectivul nostru. Sunt satisifăcut despre cum jucăm, avem ocazii mult mai clare şi ar trebui să mai înscriem”.

