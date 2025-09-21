Ion Geolgău a recunoscut că a trimis mesaje de hărțuire mamei unui junior: "Regret sincer acest lucru" - Antena Sport

Ion Geolgău, una dintre legendele Universității Craiova, a recunoscut că schimbul de mesaje expus de un site local din Cluj dintre el și mama unui junior este adevărat. Fostul fotbalist, în prezent oficial al FRF, a spus că regretă cele întâmplate și a ținut să menționeze că nu s-a întâmplat nimic între el și femeia respectivă.
FRF a venit de ieri cu o reacție în ceea ce privește situația lui Geolgău și a transmis că a deschis o anchetă internă.
Ion Geolgău: “Recunosc că e o conversație reală”
După ce informațiile legate de Geolgău au cuprins presa românească, jurnaliștii de la prosport.ro au primit o primă reacție din partea fostului fotbalist. Oficialul de 64 de ani a spus că discuția dezvăluită de cei de la Gazeta de Cluj este una reală și a ținut să menționeze că acele mesaje au deja un an vechime.
În plus, Geolgău a punctat ce a transmis și FRF în comunicatul emis ieri, și anume că el nu se mai ocupă de selecțiile de copii. Femeia care a purtat acea conversație cu oficialul federației era mama unui junior.
“Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.
Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile nationale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față.
Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite“, a spus legenda oltenilor.
Din moment ce Geolgău a recunoscut chiar el veridicitatea mesajelor, FRF poate începe ancheta, iar oficialul poate fi sancționat în baza Regulamentului de Ordine Interioară și a Codului de Etică pe carele are la dispoziție federația.
- A fost o speranță la Dinamo, iar acum a semnat în Liga a 3-a. Unde a ajuns să joace
- Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit”
- Florin Marin a murit la 72 de ani!
- Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat
- Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași