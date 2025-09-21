Ion Geolgău a recunoscut că a trimis mesaje de hărțuire mamei unui junior: "Regret sincer acest lucru" - Antena Sport

Ion Geolgău, una dintre legendele Universității Craiova, a recunoscut că schimbul de mesaje expus de un site local din Cluj dintre el și mama unui junior este adevărat. Fostul fotbalist, în prezent oficial al FRF, a spus că regretă cele întâmplate și a ținut să menționeze că nu s-a întâmplat nimic între el și femeia respectivă.

FRF a venit de ieri cu o reacție în ceea ce privește situația lui Geolgău și a transmis că a deschis o anchetă internă.

Ion Geolgău: “Recunosc că e o conversație reală”

După ce informațiile legate de Geolgău au cuprins presa românească, jurnaliștii de la prosport.ro au primit o primă reacție din partea fostului fotbalist. Oficialul de 64 de ani a spus că discuția dezvăluită de cei de la Gazeta de Cluj este una reală și a ținut să menționeze că acele mesaje au deja un an vechime.

În plus, Geolgău a punctat ce a transmis și FRF în comunicatul emis ieri, și anume că el nu se mai ocupă de selecțiile de copii. Femeia care a purtat acea conversație cu oficialul federației era mama unui junior.

“Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.