Mick Schumacher, în Indycar - Antena Sport

În lipsa unui loc în Formula 1, Mick Schumacher, fiul lui Michael Schumacher, s-a angajat la Rahal Letterman Lanigan Racing pentru a pilota în Indycar în 2026, a anunţat, luni, echipa americană.
“Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) a anunţat astăzi că Mick Schumacher, în vârstă de 26 de ani, va concura pentru echipă în seria NTT INDYCAR în 2026”, a declarat echipa într-un comunicat. “Fiul legendarului septuplu campion de Formula 1, Michael Schumacher, are un palmares impresionant, care include 43 de starturi în Formula 1, cu un loc şase ca cel mai bun rezultat, precum şi trei podiumuri în Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC).”
Mick Schumacher, în Indycar
Mick Schumacher, care a pilotat în ultimele două sezoane pentru Alpine în cursele de anduranţă, va disputa sezonul complet de Indycar în 2026, inclusiv prestigioasa cursă de 500 de mile de la Indianapolis. Coechipierii săi vor fi Graham Rahal şi tânărul Louis Foster, ales cel mai bun debutant al acestui an în campionat.
Germanul a pilotat timp de doi ani în Formula 1, în 2021 şi 2022. Dar într-un Haas, care se lupta în spatele grilei, i-a fost greu să se remarce.
El a efectuat un test cu echipa RLL pe 13 octombrie pe circuitul rutier din Indianapolis, unde „a impresionat echipa cu ritmul său, adaptarea şi feedback-ul tehnic”, adaugă comunicatul.
Mick Schumacher s-a declarat „încântat” de această oportunitate. „Datorită experienţei mele în F1 şi în cursele de anduranţă, precum şi participării la diverse serii de curse de-a lungul anilor, dispun de cunoştinţe şi de un know-how care, sunt sigur, vor contribui la un parteneriat excelent”, a declarat el, citat în comunicat.
„De asemenea, am fost imediat sedus de maşină şi de abordarea americană a sportului cu motor, care pare să privilegieze o cursă pură şi directă, şi tocmai acest aspect mă bucură în mod deosebit”, a adăugat el. „Pentru mine, aici începe o nouă aventură şi abia aştept să înceapă sezonul.”
În acest campionat Indycar din ce în ce mai competitiv, el va trebui totuşi să înveţe să piloteze pe circuitele ovale. Calendarul pentru 2026 cuprinde 17 curse, disputate pe circuite clasice, ovale sau pe trasee urbane adesea capcană.
Echipa RLL, echipată cu motoare Honda, este deţinută în comun de fostul pilot Bobby Rahal şi fostul prezentator de televiziune David Letterman. Însă aceasta nu a obţinut succesul scontat în sezonul trecut, Graham Rahal, cel mai bun pilot al său, terminând doar pe locul 19 în campionat.
