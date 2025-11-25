Basarab Panduru, dezvăluire despre relaţia Louis Munteanu - Daniel Pancu: "Nu cred că merge să te joci..." - Antena Sport

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 în faţa liderului, Rapid! Un rezultat mare pentru Daniel Pancu. Basarab Panduru a analizat evoluţia lui Louis Munteanu şi a făcut câteva dezvăluiri pespre raportul pe care tehncianul îl are cu jucătorii la antrenamente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare internaţional a scos în evidenţă sprintul pe care l-a făcut atacantul la faza golului de 3-0. ”N-a făcut tot campionatul sprintul ăsta. Nu cred că merge să te joci cu Pancu. Îl scoate pe Muhar din lot pentru meciul ăsta. Nu e uşor să-l scoţi pe Muhar din lot. Trebuie să te antrenezi bine ca să joci la el, dar aşa rapid?”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Pancu a confirmat plecarea lui Louis Munteanu

După meciul cu Rapid, Daniel Pancu a lăsat de înţeles că plecarea lui Louis Munteanu este imindentă. ”Pierderile vor fi enorme pentru calitatea jocului. Clubul a avut întotdeauna resurse și ochi de foarte multe ori la jucători. Vor fi pierderi mari de tot, sincer vă spun. Sper ca cei din conducere să fie inspirați și să aducă alții în locul lor și să fie de aproape aceeași valoare. Nu pot să intervin, sunt problemele clubului.”, a spus antrenorul.