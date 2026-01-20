Fiul lui Wesley Lopes se transferă în România! "Discutăm de o lună cu un om important" - Antena Sport

Închide meniul
Fiul lui Wesley Lopes se transferă în România! "Discutăm de o lună cu un om important"

Home | Fotbal | Fiul lui Wesley Lopes se transferă în România! “Discutăm de o lună cu un om important”

Fiul lui Wesley Lopes se transferă în România! “Discutăm de o lună cu un om important”

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 18:17

Fiul lui Wesley Lopes se transferă în România! Discutăm de o lună cu un om important

Wesley, într-un interviu exclusiv pentru Antena Sport / as.ro

Wesley Lopes a fost unul dintre jucătorii străini foarte apreciaţi în România. Perioada petrecută la FC Vaslui, cu 61 de goluri în 113 partide, i-a adus şi un transfer la Al-Hilal, cu toate că din ţară Gigi Becali îl curta insistent să-l aducă la FCSB. Jucătorul s-a retras din fotbal în 2017 şi acum speră să-l transfere pe fiul său în România.

Yuri – băiatul lui Weseley – are 18 ani, a terminat școala și se antrenează constant. Fără să dea numele unui club, Weseley Lopes anunţă că în curând transferul va fi oficializat.

„Discutăm de o lună cu un om important din România ca să poată să vină băiatul meu să joace acolo. Unde? Surpriză. Dacă decide Wesley, vine și mâine. Are calitate, are ce trebuie. Sper să rezolvăm. El zice că vrea să joace atacant, ca mine. Nu cred, e greu. Joacă mijlocaș, poate și pe bandă. E stângaci și are forță”, a declarat fostul golgheter al Vasluiului pentru Sport.ro.

