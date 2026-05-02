Doliu în Formula 1! Un fost pilot din “Marele Circ” a murit: “Ne-a inspirat pe toţi”

Formula 1 este în doliu, după ce fostul pilot Alex Zanardi a încetat la vârsta de 59 de ani. Zanardi a concurat în Formula 1 în anii 1990, la echipe precum Jordan, Minardi, Lotus și Williams. A participat în 41 de Mari Premii.
Alex Zanardi a avut cele mai bune rezultate la Lotus, în 1993 şi 1994. A reuşit un loc 6 în timp ce se afla la această echipă, în Marele Premiu al Braziliei.
Fostul pilot de Formula 1 Alex Zanardi a decedat la 59 de ani
În 2001, după ce a cucerit două titluri IndyCar, a suferit un accident teribil pe circuitul de mare viteză Lausiztzring din Germania.
A supravieţuit, dar numai după ce i-au fost amputate ambele picioare, unul de la genunchi, iar celălalt de la șold.
Italianul a revenit în curse la mai puțin de doi ani după accident, concurând în Campionatul European de Turism, într-o mașină special controlată. A avansat în World Touring Cars și ulterior a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
După un accident teribil i-au fost amputate ambele picioare. A devenit multiplu campion paralimpic!
Pe lângă isprăvile sale în curse, Zanardi a început să practice handcycling-ul. A concurat pentru Italia la Jocurile Paralimpice din 2012 și 2016, câștigând patru medalii de aur și două de argint.
Zanardi avea să mai fie implicat într-un grav accident, unul rutier, în Italia, în 2020, în timp ce se plimba cu handbike-ul în Siena, în nordul Italiei. A supravieţuit şi de această dată, dar a suferit răni grave.
Președintele și directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, i-a adus un omagiu prietenului și compatriotului său.
Preşedintele și directorul general al Formulei 1: “Sunt profund întristat de trecerea în neființă a dragului meu prieten Alex Zanardi”
„Sunt profund întristat de trecerea în neființă a dragului meu prieten Alex Zanardi. A fost cu adevărat o persoană care a inspirat multă lume, ca om și ca atlet. Voi purta mereu cu mine puterea sa extraordinară.
S-a confruntat cu provocări care ar fi oprit pe oricine, dar a continuat să privească înainte, mereu cu un zâmbet și o hotărâre încăpățânată care ne-a inspirat pe toți. Deși pierderea sa este profund resimțită, moștenirea sa rămâne puternică.
În acest moment, gândurile mele sincere și cele mai profunde condoleanțe sunt alături de soția sa, Daniela, fiul său, Niccolò, restul familiei și toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască”, a declarat Stefano Domenicali, citat de formula1.com.
În acest weekend se desfăşoară, în Formula 1, Marele Premiu de la Miami.
