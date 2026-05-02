Doliu în Formula 1! Un fost pilot din “Marele Circ” a murit: “Ne-a inspirat pe toţi”

Formula 1 este în doliu, după ce fostul pilot Alex Zanardi a încetat la vârsta de 59 de ani. Zanardi a concurat în Formula 1 în anii 1990, la echipe precum Jordan, Minardi, Lotus și Williams. A participat în 41 de Mari Premii.

Alex Zanardi a avut cele mai bune rezultate la Lotus, în 1993 şi 1994. A reuşit un loc 6 în timp ce se afla la această echipă, în Marele Premiu al Braziliei.

Fostul pilot de Formula 1 Alex Zanardi a decedat la 59 de ani

În 2001, după ce a cucerit două titluri IndyCar, a suferit un accident teribil pe circuitul de mare viteză Lausiztzring din Germania.

A supravieţuit, dar numai după ce i-au fost amputate ambele picioare, unul de la genunchi, iar celălalt de la șold.

Italianul a revenit în curse la mai puțin de doi ani după accident, concurând în Campionatul European de Turism, într-o mașină special controlată. A avansat în World Touring Cars și ulterior a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.