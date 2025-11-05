Florin Talpan îi cere demisia lui Opriţa. Antrenorul îl face praf: "Să intre el să și joace dacă vrea!" - Antena Sport

Florin Talpan a pornit un atac violent la adresa lui Daniel Opriţa. I-a cerut acestuia demisia de pe banca Stelelei, în urma rezultatelor slabe. Nici antrenorul nu a stat cu mâinile în sân, iar ruptura pare să fie totală.

„Păi Dacă am ajuns să ne bată Dumbrăvița, ce mai caută acest Oprița pe bancă? Ce mai caută ăsta? A zis că se duce la Sepsi, du-te frate la Sepsi. Ai rezultate la Steaua? Suntem pe locul 5. Ai toate salariile la zi. Ți-am dat tot ce ai vrut. De ce s-au transferat jucătorii pe care i-ai avut anul trecut? I-ai dat la Craiova sau pe unde i-ai mai dat. Și managerul clubului sportiv al Stelei care s-a ocupat de fotbal trebuie să răspundă. Ce caută Matei la Craiova? De ce nu l-am ținut noi. De ce nu i-am făcut contract cum trebuia? Toată lumea îi tine partea lui Oprița. Nu, Oprița trebuia să câștige campionate, locul 1 la zi. Nu a câștigat. Mi nu mi se pare un antrenor atât de bun. Dă-ți demisia în secunda doi. Ce mai cauți la Steaua!”, a fost reacţia violentă a lui Talpan, într-o intervenție în emisiunea „Spirit Stelist”.

Daniel Opriţa a avut o reacţie imediată la adresa lui Talpan.

“Dacă eram prietenul lui, atunci eu eram cel mai bun antrenor pentru Steaua. Știu eu mai bine ce spun. În primul rând și mâine doresc să plec de la Steaua dacă sunt lăsat, dar nu sunt lăsat. Iar acum, după aceste atacuri ale lui Talpan așa din senin la adresa mea ce aș putea să mai fac eu? Voi cum v-ați simți? Păi eu am făcut minuni în acești ani la Steaua și merit un salariu și mai mare dacă domnul Talpan vrea să știe acest lucru. Dar domnul Talpan se pricepe la fotbal? Dacă da, atunci să îl pună pe dânsul antrenor, manager, să intre să și joace dacă vrea, să le facă pe toate. Eu mâine plec de la Steaua dacă sunt lăsat”, a fost replicat lui Opriţa pentru prosport.ro.