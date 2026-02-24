Gigi Becali, şocat de sezonul de coşmar al FCSB-ului: "Mă omorai, mă împuşcai, nu credeam". Pe cine a dat vina - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că nu s-ar fi aşteptat niciodată să fie în această postură. Chiar dacă a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1, campioana en-titre nu este la mâna ei, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

FCSB a ajuns pe locul 7, cu 43 de puncte, dar are nevoie de două victorii, cu UTA şi U Cluj, dar şi de rezultate care să o ajute în ultimele două etape. Calcule după calcule pentru roş-albaştri, lucru la care Becali nu s-ar fi gândit niciodată.

Gigi Becali, despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Relaxarea jucătorilor”

Patronul roş-albaştrilor ştie motivul pentru care echipa a ajuns în această situaţie şi este de părere că înfrângerile cu echipe precum FC Argeş, Metaloglobus sau Unirea Slobozia din acest sezon s-au produs din cauza relaxării jucătorilor:

“(V-aţi fi imaginat acest scenariu, să faceţi calcule cu doua etape înainte?) Dacă mă omorai, dacă mă împuşcai, nu credeam că ajung aici.

Dacă stai să te gândeşti, ne-a bătut Argeşul de două ori, ne-a bătut Metaloglobus, Slobozia, dar totuşi, în situaţia în care noi am condus, asta ce înseamnă? Relaxarea jucătorilor.