Gigi Becali, şocat de sezonul de coşmar al FCSB-ului: "Mă omorai, mă împuşcai, nu credeam". Pe cine a dat vina - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a recunoscut că nu s-ar fi aşteptat niciodată să fie în această postură. Chiar dacă a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1, campioana en-titre nu este la mâna ei, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.
FCSB a ajuns pe locul 7, cu 43 de puncte, dar are nevoie de două victorii, cu UTA şi U Cluj, dar şi de rezultate care să o ajute în ultimele două etape. Calcule după calcule pentru roş-albaştri, lucru la care Becali nu s-ar fi gândit niciodată.
Gigi Becali, despre sezonul de coşmar al FCSB-ului: “Relaxarea jucătorilor”
Patronul roş-albaştrilor ştie motivul pentru care echipa a ajuns în această situaţie şi este de părere că înfrângerile cu echipe precum FC Argeş, Metaloglobus sau Unirea Slobozia din acest sezon s-au produs din cauza relaxării jucătorilor:
“(V-aţi fi imaginat acest scenariu, să faceţi calcule cu doua etape înainte?) Dacă mă omorai, dacă mă împuşcai, nu credeam că ajung aici.
Dacă stai să te gândeşti, ne-a bătut Argeşul de două ori, ne-a bătut Metaloglobus, Slobozia, dar totuşi, în situaţia în care noi am condus, asta ce înseamnă? Relaxarea jucătorilor.
După aia mai pune că, în meciul cu Rapid, în minutul 87 aveam 2-0 şi ne-au egalat. Apoi am avut 1-0 şi bară cu CFR, după care ne-au bătut”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
Cum se califică FCSB în play-off
FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.
Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. FCSB are nevoie de unul dintre următoarele scenarii, pentru a prinde play-off-ul:
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular;
U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă.
