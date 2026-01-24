Bomba zilei în Italia! AC Milan negociază transferul lui Radu Drăgușin. De ce depinde mutarea stoperului - Antena Sport

Radu Drăgușin își dorește să adune minute în această a doua parte a sezonului, pentru a reveni în circuitul echipei naționale de fotbal a României. Stoperul român este conștient că șansele de a evolua la Tottenham sunt mici, motiv pentru care forțează un transfer în Italia.
După ce AS Roma a negociat zile întregi cu oficialii grupării din Premier League, a venit rândul unei alte forțe din Serie A pentru a încerca transferul fotbalistului evaluat la 22 de milioane de euro.
AC Milan și-l dorește pe Radu Drăgușin
Revenirea în Italia ar fi scenariul perfect pentru ca Drăgușin să mai adune minute în acest sezon, motiv pentru care agentul acestuia lucrează de zor la un transfer în această perioadă de mercato.
După ce discuțiile cu Roma s-au blocat, acum a venit rândul celor de la AC Milan să întrebe de situația românului de 23 de ani. Jurnaliștii de la Sportmediaset anunță că echipa clasată pe locul doi în Serie A își dorește să-l transfere pe Drăgușin.
Singura condiție pentru ca „diavolul milanez” să înceapă negocierile cu Tottenham este ca aceștia să definitiveze plecarea lui Ruben Loftus-Cheek la Aston Villa. Din banii proveniți, Milan ar intenționa să îl transfere definitiv.
„Unda verde pentru întărirea apărării va fi dată doar dacă Ruben Loftus-Cheek va pleca, mijlocaș aflat pe radarul lui Aston Villa care ar putea reveni astfel în Anglia la trei ani după ce a părăsit-o pe Chelsea”, menționează sursa citată.
- Juventus Torino, Sampdoria, Salernitana și Genoa sunt echipele pentru care a jucat Drăgușin în Italia
- 38 de meciuri are acesta în tricoul celor de la Tottenham Hotspur, cu care a câștigat UEFA Europa League
