Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: "E un adevărat atu pentru echipă" - Antena Sport

Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: “E un adevărat atu pentru echipă”

Publicat: 11 august 2025, 19:02

Presa belgiană, la picioarele lui Mircea Rednic, după startul sezonului: E un adevărat atu pentru echipă

Mircea Rednic, pe bancă, după ultimul meci / Profimedia Images

“Flexibilitate, bun simţ şi valori: Standard al lui Rednic est un cameleon”, titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din Liege, antrenată din vară de tehnicianul român, are 7 puncte după primele trei etape ale campionatului Belgiei, fiind pe poziţia a treia a clasamentului, devansată la golaveraj de Union Saint-Gilloise şi Sint-Truidense.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Două victorii, o remiză. O primă victorie pe stadionul Sclessin după şapte luni. Un meci cu posesie amplă. Alte două în care mingea a fost lăsată adversarilor. Ajustări tactice făcute în timpul meciului. Standard al lui Rednic, co-lider al campionatului, a arătat o frumoasă capacitate de adaptare. Şi deşi există voinţa de a domina mai mult, bunul simţ al antrenorului român este un adevărat atu pentru echipă în acest început de sezon”, scrie site-ul despre formaţia pregătită de Mircea Rednic.

Presa belgiană: “La începutul acestui sezon, Standard este un cameleon redutabil”

Potrivit RTBF, Standard insistă pe calitatea, nu cantitatea paselor tale, în condiţiile în care Genk, învinsă în weekend cu 2-1, a avut aproape 75% posesia mingii. “Se poate deci ghici că acest Standard are acum mai mulţi jucători creativi decât în sezonul trecut. Chiar dacă îşi propune în continuare un joc bazat pe tranziţii rapide”, comentează site-ul citat.

Nici Rednic nu se încăpăţânează cu un sistem rigid. Deşi conducea la pauză, el şi staff-ul său au luciditatea de a constata că echipa a avut de suferit. Aşa că schimbă sistemul pentru a evolua cu trei fundaşi centrali. Din nou, bun-simţ, pentru a se apăra mai bine compact împotriva jocului de pase al lui Genk. (…). Dar Standard al lui Rednic a păstrat spiritul de luptă dobândit în mandatul lui Leko (predecesorul antrenorului român – n. r.). Câştigă dueluri, strânge liniile. Joacă balonul atunci când este necesar şi suferă în bloc dacă adversarul este mai puternic. La începutul acestui sezon, Standard este un cameleon redutabil”, scrie site-ul RTBF.

Acest Standard are, fără îndoială, mai multe calităţi decât avea acum un an. (…) Rezultatele vor continua să vină cu această calitate şi cu virtuţile colective. Fiecare meci va fi un test şi o nouă oportunitate de a vedea cât de departe pot ajunge Rednic şi oamenii lui”, notează site-ul înaintea meciului de sâmbătă de pe terenul lui Union Saint-Gilloise, campioana en titre.

Mircea Rednic, victorie mare pe banca lui Standard Liege. A învins echipa de pe locul 3 din sezonul trecut

Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic, a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei.

Tehnicianul român are un bilanț de două victorii și o remiză pe banca valonilor. Elevii lui Rednic au marcat primii pe Stade de Sclessin, prin Thomas Henry, care a transformat un penalti în minutul 37. După pauză, acelaşi Henry l-a găsit cu o pasă pe căpitanul Marlon Fossey şi acesta a majorat avantajul gazdelor, în minutul 54.

Oaspeţii au reuşit să înscrie prin Arokodare, în minutul 70, dar în cele din urmă Standard Liege s-a impus cu 2-1 în faţa lui Genk. În acest moment, formația antrenorului român este pe locul al treilea, cu șapte puncte adunate după trei etape.

Până acum, Standard Liege a învins-o pe RAAL La Louviere și a făcut egal cu Dender, după care a urmat victoria de duminică seara cu Genk.

 

