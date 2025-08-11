Alexandru Mitriță a intrat deja în istoria celor de la Zhejiang. Borna atinsă de român - Antena Sport

Alexandru Mitriță are parte de un start de vis în China, la cei de la Zhejiang Proffesional. În cel mai recent meci, pierdut de echipa sa cu 3-4, jucătorul de bandă a oferit un assist și a și marcat, stabilind o bornă istorică pentru clubul din zona de est a Asiei.

În șase meciuri adunate pentru cei de la Zhejiang, Mitriță a adunat șapte goluri și trei pase decisive.

Mitriță s-a alăturat unui club de doar trei jucători din istoria lui Zhejiang

Partida dintre Zhejiang și Beijing Guoan, pierdută de echipa lui Mitriță cu 3-4 după ce a condus cu 3-1, a fost marcată de o nouă prestație individuală de top a jucătorului venit de la Universitatea Craiova. Performanța fotbalistului de 30 de ani vine după ce și în etapa precedentă, cea în care a jucat cu Shenzhen Xinpengcheng, a marcat și a oferit o pasă decisivă.

Cei de la Zhejiang au dezvăluit că Mitriță deja a atins o bornă istorică pentru club și a devenit doar al patrulea jucător al echipei care din 2012 încoace reușește să înscrie și să ofere un assist în meciuri consecutive din Superliga Chinei. Celelalte nume din listă sunt Leonardo, Anselmo Ramon, jucător care a adunat în cariera sa trei partide pentru CFR Cluj în 2010, iar ultimul este Nyasha Mushekwi.