Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă

Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă

Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă

Gabriel Zamfirescu Publicat: 11 august 2025, 9:59

Culisele transferului lui Dennis Man la PSV! Ce i se pregăteşte tricolorului. Olandezii au dat cărţile pe faţă

Dennis Man, înainte de un meci al României / Profimedia

Dennis Man e aproape de a părăsi Italia pentru a-şi încerca norocul în Olanda. Acum, s-au aflat culisele transferului internaţionalului român la PSV! Olandezii ştiu de ce campioana îl vrea pe jucătorul celor de la Parma. Tricolorul nu va avea asigurat un loc de titular la viitoarea echipă.

S-a aflat ce i se pregăteşte tricolorului. Dennis Man va juca în Champions League, dar are de tras pentru a demonstra că merită să fie titular la PSV.

Dennis Man, aproape de PSV Eindhoven

Dennis man urmează să semneze cu  campioana din Olanda după ce PSV a ajuns la un acord cu Parma pentru transfer. PSV Eindhoven va plăti 8,5 milioane de euro pentru mutare. Man ar trebuie să-l înlocuiaască pe Johan Bakayoko, extrema dreaptă cedată de campioana din Eredivisie la RB Leipzig, în această vară, pentru 18 milioane de euro.

Peter Bosz, antrenorul lui PSV, este adeptul rotației, conform De Telegraaf. Sursa citată spune că antrenorul lui PSV îl vrea pe Man pentru a avea o variantă suplimentară în flancuri. Pe lângă campionat și cupă, trupa din Eindhoven va evolua și în faza principală din Champions League.

“Peter Bosz consideră că e important să aibă dubluri solide în benzi, având în vedere ce intensitate solicită de la extreme, atât ofensiv, cât și defensiv.

Pe hârtie, PSV are acum patru extreme: Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic, însă ultimul este un tânăr care trebuie să se mai dezvolte atât fizic, cât și mental”, spun olandezii.

În cazul în care transferul lui Man se va oficializa la începutul acestei săptămâni, internaționalul român ar putea debuta deja la PSV Eindhoven. Campioana en-titre din Olanda are meci tare în acest weekend. Joacă în runda secundă contra celor de la Twente Enschede. Meciul va fi duminică, de la ora 15:30, în runda a doua din Eredivisie.

