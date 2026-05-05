Neymar, scandal cu fiul lui Robinho la antrenament! Fostul star de la Barcelona, acuzat că l-a pălmuit pe puştiul de 18 ani

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 10:02

Neymar / Profimedia

Clubul brazilian de fotbal Santos a anunţat, luni, că a deschis o anchetă internă privind o altercaţie dintre Neymar şi fiul fostului atacant Robinho în timpul unui antrenament, relatează AFP.

Potrivit presei locale, Neymar a fost nemulţumit că a fost driblat de tânărul de 18 ani, Robinho Junior, în timpul antrenamentului de duminică. Mai multe publicaţii media braziliene relatează că Robinho Junior, fiul fostului jucător al lui Real Madrid şi Manchester City, l-a acuzat pe starul brazilian că l-a insultat şi l-a pălmuit în cursul unei altercaţii care a urmat.

Site-ul Globo Esporte relatează că avocaţii lui Robinho Junior au informat clubul că iau în considerare rezilierea contractului tânărului atacant dacă Santos nu ia măsuri.

“Imediat după incident, a fost lansată o anchetă internă”, a anunţat clubul brazilian într-un comunicat care nu a specificat natura incidentului.

În ciuda problemelor sale fizice recurente, Neymar, în vârstă de 34 de ani, încă speră să fie convocat de selecţionerul Carlos Ancelotti pentru Cupa Mondială 2026 (11 iunie – 19 iulie). Golgheterul din toate timpurile al “Selecao” (79 de goluri, cu două mai multe decât Pelé) nu a mai jucat pentru echipa naţională din octombrie 2023.

Lista finală a lotului pentru Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie) va fi anunţată pe 18 mai. Turneul din Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic se vede exclusiv în Universul Antena.

Robinho, în vârstă de 42 de ani, fost coechipier al lui Neymar la Santos, este în prezent închis în Brazilia, după ce a fost condamnat în Italia la o pedeapsă cu închisoarea pentru viol în grup.

