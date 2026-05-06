Alex Masgras Publicat: 6 mai 2026, 14:56

Neymar a recunoscut că l-a pălmuit pe Robinho Jr: A fost vina lui, iar eu am greşit şi mai mult

Neymar şi Robinho Jr, în timpul unui antrenament / Profimedia

Neymar a prezentat scuze publice după ce l-a insultat şi l-a pălmuit pe coechipierul său Robinho Junior la antrenamentul echipei Santos, afirmând că a „reacţionat exagerat” şi a avut „un moment de furie”.

O îmbrăţişare pentru a îngropa securea războiului. După ce a marcat în Cupa Americii de Sud cu Santos, Neymar a mers să se bucure alături de tânărul său coechipier (18 ani) Robinho Junior, fiul fostului jucător de la Real Madrid şi Manchester City, la câteva zile după ce l-a agresat la antrenament, relatează Le Figaro.

Brazilianul de 34 de ani a avut o altercaţie cu Robinho Junior după un dribling al acestuia, lucru care nu i-a plăcut fostului star al PSG. Se pare că Neymar ar fi reacţionat foarte violent, insultându-şi coechipierul înainte de a-i da o palmă. O scenă care a şocat până în Europa şi care i-a convins pe cei din anturajul tânărului să-l ameninţe pe Santos că vor rezilia contractul în cazul în care clubul nu va lua nicio măsură.

Situaţia a degenerat rapid, iar Neymar a ţinut să calmeze spiritele în cadrul conferinţei de presă de marţi. „Am reacţionat exagerat, am ajuns să-mi pierd cumpătul. A fost vina lui, iar eu am greşit şi mai mult. Mi-am cerut scuze în faţa tuturor, inclusiv în faţa lui”. Robinho Junior, care ar urma să-şi retragă plângerea, a fost, de asemenea, întrebat pe această temă: „Această situaţie m-a afectat foarte mult, pentru că el este idolul meu, îl admir de când eram mic. Este trist că situaţia a degenerat. A fost un acces de furie din partea mea. Ar fi trebuit să mă gândesc de două ori, nu ar fi trebuit să ajungă în presă. A fost în detrimentul ambelor părţi”.

Neymar a minimizat incidentul, afirmând că “sunt lucruri care se întâmplă în fotbal”. Câştigătorul Ligii Campionilor din 2015 cu Barça a declarat: “A fost o neînţelegere la antrenament, o reacţie din partea mea, şi am depăşit puţin limita. Dar imediat după aceea, ne-am cerut scuze, am discutat în vestiar, Robinho Junior şi cu mine, şi ne-am înţeles”.

“Este un băiat pe care îl apreciez foarte mult, am avut întotdeauna o afecţiune specială pentru el (…) m-am certat cu mai mulţi dintre prietenii mei fotbalişti, m-am certat cu toată lumea… Aceste lucruri ar fi trebuit să se rezolve aici, nu ar fi trebuit să se întâmple aşa. Apoi, a ajuns în mâinile unor oameni care nu cunosc viaţa de zi cu zi a fotbalului, iar asta a sfârşit prin a agrava lucrurile”, a concluzionat el.

