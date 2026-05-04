„Scandalul pașapoartelor” a aruncat în aer fotbalul din Olanda. Decizia luată astăzi de judecători

Sebastian Ujica Publicat: 4 mai 2026, 15:13

NAC Breda a cerut rejucarea meciului cu Go Ahead Eagles, în apelul a fost respins / Getty Images

NAC Breda a pierdut apelul făcut prin care clubul cerea ca partida sa contra lui Go Ahead Eagles să se rejoace. Cei de la NAC susțineau că adversara a fost folosit un jucător care nu era eligibil.

Toată povestea a plecat după ce Dean James, jucătorul de la Eagles, a acceptat oferta de a juca fotbal internațional pentru Indonesia. Alți 24 de jucători au ales Indonesia, Surinam sau Insulele Capului Verde.

Campionatul risca să fie anulat

Cei de la NAC Breda susțineau că această schimbare îl făcea pe James să nu mai fie eligibil deoarece dubla naționalitate nu este permisă în Olanda. Cu alte cuvinte, jucătorul a renunțat la cetățenia olandeză pentru a juca pentru Indonesia.

Doar că în acest caz, jucător nu trebuia să mai fie pe lista celor care aparțin de UE, astfel că avea nevoie de permis de muncă pentru a juca. Federația din Olanda a blocat inițial demersul celor de la NAC Breda, care a mers mai departe în justiție.

Dacă judecătorii ar fi fost de partea lui NAC Breda, nu mai puțin de 133 de meciuri din acest sezon ar fi fost afectate, astfel că sezonul risca să fie anulat. Însă judecătorii au decis împotriva acestuia, astfel că și alte cluburi care lua în calcul să facă cerere pentru anularea meciurilor lor nu o vor mai face.

„Este de înțeles că KNVB alege o altă abordare, chiar dacă nu este încă clar câte cereri vor fi duse mai departe pentru anularea meciurilor și reprogramarea lor. În parte și din acest motiv, nu este nerezonabil ca organismul care gestionează competiția să cântărească mai mult consecințele potențial importante pentru campionat, care se apropie de final, decât interesul lui NAC Breda de a rejuca meciul” au motivat judecătorii decizia.

