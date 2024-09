Angel Di Maria s-a retras în lacrimi de la naţionala Argentinei! Mesajul emoţionant al lui Leo Messi - Antena Sport

Galerie (15) Angel Di Maria s-a retras în lacrimi de la naţionala Argentinei! Angel Di Maria, cu lacrimi în ochi la retragerea din naţionala Argentinei / Profimedia Images Angel Di Maria s-a retras în lacrimi de la naţionala Argentinei! Di Maria (36 de ani) şi-a luat rămas-bun de la fanii argentinieni după meciul Argentina – Chile 3-0. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Di Maria nu a evoluat în această partidă, dar a fost aplaudat la scenă deschisă după meci. Messi, care este accidentat, nu a putut evolua în meciul cu Chile, dar i-a transmis un mesaj emoţionant lui Di Maria. Angel Di Maria s-a retras în lacrimi de la naţionala Argentinei! Mesajul emoţionant al lui Leo Messi Mesajul a fost proiectat pe ecrane. Di Maria nu şi-a putut stăpâni lacrimile. Şi soţia lui a plâns la retragerea lui Di Maria din naţionala Argentinei. „Sper să te bucuri foarte mult de această seară, alături de familie și cei dragi. Am spus înainte tot ce era de spus. Am împărtășit multe momente, cine credea că se va termina așa? O să ne lipsești mult. Ne vedem curând”, i-a transmis Leo Messi lui Angel Di Maria. „Am trăit clipe atât de dificile, dar am ajuns să mă bucur de atâtea momente. Pentru colegii tineri, pentru cei mai în vârstă, pentru cei care mi-au oferit șansa de a câștiga totul, vă mulțumesc că plec într-un asemenea mod. Reclamă

Acum sunt doar un alt suporter. Voi fi în tribune, voi fi la Copa America, voi fi la Cupa Mondială”, a declarat Angel Di Maria la retragerea lui din naţionala Argentinei.

Angel Di Maria poate fi văzut în continuare în Liga Portugal, competiţie transmisă în AntenaPLAY. Benfica e pe locul 7 după 4 meciuri disputate, cu 7 puncte. Lider e Sporting, care are maximum de puncte după 4 etape.

Angel Di Maria și-a prelungit contractul cu Benfica! Oficialii de pe „Da Luz" au făcut anunțul

Angel Di Maria și-a prelungit contractul cu Benfica! Campionul mondial din 2022 va rămâne, pentru încă un sezon, în Liga Portugal!

Oficialii lui Benfica au anunțat, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că Angel Di Maria și-a prelungit contractul cu echipa, până în anul 2025. „Încă un an cu vulturul pe piept!”, au notat lusitanii. În stagiunea precedentă fostul jucător al lui Real Madrid a avut evoluţii spectaculoase, prin care şi-a trecut în cont 9 goluri şi 11 pase decisive, în Liga Portugal. Di Maria a fost aproape de plecarea de la Benfica în această perioadă de mercato, la Rosario Central, clubul care l-a lansat în lumea fotbalului. Totuși, mutarea nu s-a mai materializat după ce familia superstarului a fost amenințată. Un grup de infractori i-au trimis surorii lui Di Maria un cap de porc, străpuns de un glonț, alături de un mesaj: transferul la Rosario nu trebuie să se materializeze, pentru ca familia să nu ajungă la fel ca animalul, notează presa britanică. Astfel, campionul mondial din 2022 a renunțat la ideea unui transfer în Argentina și a decis să rămână în Europa. Angel Di Maria, reacție emoționantă după ce a jucat ultimul meci la națională Angel Di Maria a oferit o reacție emoționantă, după ce a jucat ultimul meci la națională, chiar în finala Copa America, câștigată de Argentina în fața Columbiei. Acesta și-a ajutat naționala să triumfe în marea finală, câștigată cu 1-0, grație unui gol marcat în prelungiri. Argentina și-a apărat trofeul, după ce a cucerit din nou Copa America. Finala nu a fost lipsită de incidente, după ce a avut un start întârziat cu mai bine de o oră.

„Am visat să mă retrag astfel, am foarte multe sentimente frumoase. Sunt veşnic recunoscător acestei generaţii care m-a făcut să realizez ceea ce căutam atât de mult. Ce poate fi mai bun decât să termini aşa? Nu este uşor să ajungi într-o finală şi să o câştigi. Ştiu, pentru că am mai trăit asta şi cu altă ocazie. Acum, aşa trebuia să se întâmple”, a spus Di Maria după victoria echipei sale, conform agerpres.ro.

