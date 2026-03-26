Anunțul dimineții în Turcia: Galata se luptă cu Messi pentru transferul lui Salah

În dimineața zilei meciului dintre Turcia și România, presa din Turcia scrie despre un transfer uriaș pe care îl pregătește Galatasaray: Mohamed Salah, cel care va pleca de la Liverpool în această vară.
Salah va fi liber de contract, astfel că cei de la Galata pot să-i ofere un pachet financiar extrem de atractiv și să-l facă pe egiptean să refuze alte oferte. În plus, Galata joacă an de an în UEFA Champions League. Însă marea problemă pe Galata este .. Messi.
Salah, dorit la Inter Miami
Inter Miami, echipa la care joacă Leo Messi, este interesată de Salah, scriu turcii care citează The Independent. Pentru a-l aduce pe Salah, clubul din MLS este dispus să facă schimbări importante la nivelul lotului.
Conform regulamentului, echipa la care joacă Messi are voie să aibă în lot doar 3 jucători care depășesc limita agreată pentru contracte. Aceștia sunt Leo Messi, Rodrigo De Paul și German Berterame. Cum Messi este de neatins, unul dintre De Paul și Berteram ar fi „sacrificat” pentru Salah.
