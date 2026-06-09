Cât a ajuns să coste Rrahmani, la 2 ani după plecarea din Liga 1? Rapid primește peste 1 milion dacă atacantul ajunge în Serie A

Albion Rrahmani poate obține un nou transfer important. Plecat în vara lui 2024 de la Rapid la Sparta Praga pentru 5 milioane de euro, Rrahmani este dorit de o echipă proaspăt promovată în Serie A, Venezia.
Iar cei de la Sparga Praga vor nu mai puțin de 8 milioane în schimbul jucătorului de 25 de ani.
Rapid încasează din nou bani
Rrahmani a avut evoluții excelente la Sparta Praga în sezonul recent încheiat: a marcat 16 goluri și a dat 4 assist-uri în cele 49 de meciuri disputate în tricoul clubului din Cehia. Astfel, Venezia a demarat negocierile conform jurnalistului italian, Gianluca Di Marzio.
Sparta Praga cere 8 milioane de euro, iar dacă mutarea se face pe această sumă, nu mai puțin de 1,2 milioane de euro ar merge către Giulești. La momentul la care Rrahmani a fost cedat la Sparta Praga, Rapid a obținut o clauză de 15% dintr-un viitor transfer al jucătorului.
Rapid l-a adus pe Albion Rrahmani în 2023 de la Ballkani din Albania, iar internaționalul kosovar a impresionat în unicul sezon în care a jucat în Liga 1: a marcat 18 goluri în 28 de partide și a atras atenția cehilor de la Sparta Praga.
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