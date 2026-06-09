Atletico Madrid, replică acidă după comunicatul lui Real Madrid: “Ne faceți să râdem mai mult decât Barcelona”

Atletico Madrid a venit rapid cu o replică pentru Real Madrid, după comunicatul echipei de pe Santiago Bernabeu, care a dezvăluit că oferta de 150 de milioane de euro a fost pentru Juliano Alvarez, jucătorul rivalei din oraș, Atletico Madrid.
Florentino Perez anunțase încă din urmă cu câteva zile că a făcut această ofertă, fără să îl numească însă pe argentinian. Acum, după ce a venit răspunsul lui Atletico, formația de pe Bernabeu a dezvăluit că a fost refuzată, dar a subliniat relațiile bune dintre cele două cluburi și a precizat că Atletico le-a mulțumit celor de la Real Madrid pentru această ofertă.
Atletico Madrid a ironizat-o pe Real Madrid, după comunicatul despre Julian Alvarez:
Cei de la Atletico Madrid s-au amuzat în urma acestui comunicat, asta dacă ne luăm după postările contului oficial al echipei lui Diego Simeone. Mai întâi a fost postat un tweet prin care formația de pe Metropolitano arată cât de mult s-a distrat citind acest comunicat.
😂😂😂😂😂 https://t.co/AI6mbMujPj
— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
A urmat apoi o replică dură, plină de ironii, la adresa rivalilor din La Liga:
“Clarificările noastre privind declarația oficială a vecinilor noștri, Real Madrid:
Videoclipul vostru cu Papa spunând că este și fan al lui Atletico a fost tăiat.
Poate ați confundat politețea cu recunoștința, dar să fie clar: nu vă mulțumim pentru nimic.
Nu luăm în considerare și nici nu evaluăm nicio ofertă pentru Julian.
Cum să nu ne înțelegem, când ne faceți să râdem chiar mai mult decât FC Barcelona?”, a fost mesajul lui Atletico Madrid.
Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:
1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.
2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos…
— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
Comunicatul lui Real Madrid despre Julian Alvarez
Julian Alvarez a fost în cele din urmă jucătorul pe care Florentino Perez l-a dorit şi “Galacticii” au anunţat că au trimis o ofertă de 150 de milioane de euro către Atletico Madrid. Totuşi, trupa condusă de Diego Simeone a refuzat propunerea şi au anunţat că îl vor lăsa pe jucător să plece dacă este achitată clauza de reziliere.
“Real Madrid anunţă că, după întâlnirea bordului de directori de astăzi, a fost făcută o ofertă de 150 de milioane de euro către Atletico Madrid pentru transferul lui Julian Alvarez. După ce au studiat şi evaluat propunerea, cei de la Atletico Madrid ne-au mulţumit pentru ofertă, în contextul relaţiilor bune dintre cluburi, şi au refuzat, amintind de clauza de reziliere a jucătorului”, a fost comunicatul celor de la Real Madrid.
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