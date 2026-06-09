Atletico Madrid, replică acidă după comunicatul lui Real Madrid: “Ne faceți să râdem mai mult decât Barcelona”

Atletico Madrid a venit rapid cu o replică pentru Real Madrid, după comunicatul echipei de pe Santiago Bernabeu, care a dezvăluit că oferta de 150 de milioane de euro a fost pentru Juliano Alvarez, jucătorul rivalei din oraș, Atletico Madrid.

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Florentino Perez anunțase încă din urmă cu câteva zile că a făcut această ofertă, fără să îl numească însă pe argentinian. Acum, după ce a venit răspunsul lui Atletico, formația de pe Bernabeu a dezvăluit că a fost refuzată, dar a subliniat relațiile bune dintre cele două cluburi și a precizat că Atletico le-a mulțumit celor de la Real Madrid pentru această ofertă.

Atletico Madrid a ironizat-o pe Real Madrid, după comunicatul despre Julian Alvarez:

Cei de la Atletico Madrid s-au amuzat în urma acestui comunicat, asta dacă ne luăm după postările contului oficial al echipei lui Diego Simeone. Mai întâi a fost postat un tweet prin care formația de pe Metropolitano arată cât de mult s-a distrat citind acest comunicat.

A urmat apoi o replică dură, plină de ironii, la adresa rivalilor din La Liga: