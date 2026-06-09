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Atletico Madrid, replică acidă după comunicatul lui Real Madrid: “Ne faceți să râdem mai mult decât Barcelona”

Alex Masgras Publicat: 9 iunie 2026, 22:00

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Atletico Madrid, replică acidă după comunicatul lui Real Madrid: Ne faceți să râdem mai mult decât Barcelona

Florentino Perez, în timpul unui meci / Getty Images

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Atletico Madrid a venit rapid cu o replică pentru Real Madrid, după comunicatul echipei de pe Santiago Bernabeu, care a dezvăluit că oferta de 150 de milioane de euro a fost pentru Juliano Alvarez, jucătorul rivalei din oraș, Atletico Madrid.

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Florentino Perez anunțase încă din urmă cu câteva zile că a făcut această ofertă, fără să îl numească însă pe argentinian. Acum, după ce a venit răspunsul lui Atletico, formația de pe Bernabeu a dezvăluit că a fost refuzată, dar a subliniat relațiile bune dintre cele două cluburi și a precizat că Atletico le-a mulțumit celor de la Real Madrid pentru această ofertă.

Atletico Madrid a ironizat-o pe Real Madrid, după comunicatul despre Julian Alvarez:

Cei de la Atletico Madrid s-au amuzat în urma acestui comunicat, asta dacă ne luăm după postările contului oficial al echipei lui Diego Simeone. Mai întâi a fost postat un tweet prin care formația de pe Metropolitano arată cât de mult s-a distrat citind acest comunicat.

A urmat apoi o replică dură, plină de ironii, la adresa rivalilor din La Liga:

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“Clarificările noastre privind declarația oficială a vecinilor noștri, Real Madrid:

Videoclipul vostru cu Papa spunând că este și fan al lui Atletico a fost tăiat.

Poate ați confundat politețea cu recunoștința, dar să fie clar: nu vă mulțumim pentru nimic.

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Nu luăm în considerare și nici nu evaluăm nicio ofertă pentru Julian.

Cum să nu ne înțelegem, când ne faceți să râdem chiar mai mult decât FC Barcelona?”, a fost mesajul lui Atletico Madrid.

Comunicatul lui Real Madrid despre Julian Alvarez

Julian Alvarez a fost în cele din urmă jucătorul pe care Florentino Perez l-a dorit şi “Galacticii” au anunţat că au trimis o ofertă de 150 de milioane de euro către Atletico Madrid. Totuşi, trupa condusă de Diego Simeone a refuzat propunerea şi au anunţat că îl vor lăsa pe jucător să plece dacă este achitată clauza de reziliere.

“Real Madrid anunţă că, după întâlnirea bordului de directori de astăzi, a fost făcută o ofertă de 150 de milioane de euro către Atletico Madrid pentru transferul lui Julian Alvarez. După ce au studiat şi evaluat propunerea, cei de la Atletico Madrid ne-au mulţumit pentru ofertă, în contextul relaţiilor bune dintre cluburi, şi au refuzat, amintind de clauza de reziliere a jucătorului”, a fost comunicatul celor de la Real Madrid.

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