La asta nu se aștepta nimeni! Unde poate ajunge Darwin Nunez, după ce a plecat de la arabi

Darwin Nunez s-a despărțit de Al-Hilal la doar un an după ce clubul din Arabia Saudită plătea 60 de milioane pentru transferul uruguayanului de la FC Liverpool. Lăsat în afara lotului după venirea lui Karim Benzema în iarnă, Darwin a jucat foarte puțin și s-a înțeles cu clubul pentru rezilierea contractului.

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Conform Goal, Darwin Nunez vrea să se întoarcă în Europa iar o variantă poate fi chiar … Liverpool!

Darwin Nunez, înapoi la Liverpool?

Atacantul de 26 de ani, aflat alături de echipa națională a Uruguay-ului la Campionatul Mondial din această vară, a devenit o soluție astfel pentru mai multe cluburi din Premier League. Preferința lui este însă chiar o revenire la Liverpool.

Această variantă a ajuns și pe masa clubului, iar o decizie ar urma să fie luată de noul antrenor, Andoni Iraola, împreună cu directorul sportiv Richard Hughes. Pentru Liverpool, revenirea lui Darwin Nunez nu ar fi o opțiune deloc rea în condițiile în care Hugo Ekitike a suferit o accidentare teribilă și are șanse mici să revină până la finalul anului 2026.

Chelsea și Newcastle sunt alte cluburi menționate în ceea ce îl privește pe Darwin. De asemenea, FC Barcelona este un alt club căruia i-a fost oferit Darwin, dar asta când negocia cu Al Hilal pentru un nou împrumut al lui Joao Cancelo. Însă acesta a admis deja că regretă despărțirea de Liverpool.