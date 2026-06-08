Jucătorul emblematic al lui Liverpool se retrage la 31 de ani: “Mi-am trăit visurile din copilărie”

Divock Origi, unul dintre jucătorii care au contribuit enorm la succesul lui Liverpool din Liga Campionilor din sezonul 2018/19, a decis să se retragă din fotbal la doar 31 de ani. Atacantul belgian nu mai jucase niciun meci de peste doi ani, însă acum a decis să pună “stop” carierei sale în mod oficial.
Liverpool câștiga în 2019 Liga Campionilor după o finală contra lui Tottenham, însă acel sezon al “cormoranilor” a fost marcat de revenirea fabuloasă din semifinala contra Barcelonei. După manșa tur, catalanii aveau un avans de trei goluri, însă în retur, pe Anfield, echipa lui Jurgen Klopp a realizat minunea și s-a impus cu 4-0.
Divock Origi își ia “adio” de la fotbal
Două dintre golurile lui Liverpool din acel meci au fost marcate de Divock Origi, care a devenit o emblemă pentru club grație reușitei sale de 4-0, venită după o pasă rapidă din corner de la Trent Alexander-Arnold. În plus, belgianul a înscris și în marea finală UCL contra lui Tottenham, încheiată cu scorul de 2-0.
La șapte ani distanță de la acele momente, Origi a decis să “agațe ghetele în cui” și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
“Scopul meu în sport a fost îndeplinit. Mi-am trăit visurile din copilărie, am jucat pe una dintre cele mai mari scene, am câștigat cele mai mari trofee. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot.
Fanilor din toată lumea care m-au ajutat să strălucesc: fiecare moment iconic, fiecare gol, fiecare bucată de istorie pe care am făcut-o împreună va fi întotdeauna a noastră.
Fiecărui club și tuturor antrenorilor și coechipierilor care au fost alături de mine, vă mulțumesc. M-ați modelat în moduri care merg dincolo de teren.
Să reprezint Belgia, țara mea, în timp ce îmi purtam rădăcinile din Kenya a fost o bucurie. Familiei și celor care mi-au fost aproape, fără voi nu eram cel de astăzi. Sunt recunoscător etern.
Misiunea e completă. Acum mă îndrept spre următoarea mea chemare. Au mai rămas multe din această călătorie. Cu dragoste, Origi“, a scris atacantul belgian pe rețelele sociale.
View this post on Instagram
A post shared by I—ORIGI (@divockorigi)
De-a lungul carierei sale, Origi a evoluat la nivel profesionist pentru LOSC Lille B, Lille, Liverpool, Wolfsburg, AC Milan și Nottingham Forest. Între 2024 și 2026, belgianul a fost legitimat la echipa a doua a “rossonerilor”, însă nu a bifat niciun meci.
Ultima partidă disputată de Origi a avut loc pe 21 aprilie 2024, într-un Everton – Nottingham Forest. De-a lungul carierei sale, atacantul de 31 de ani și-a adăugat în vitrina proprie o Ligă a Campionilor, un titlu Premier League, o Supercupă a Europei, un Mondial al Clburilor, o Cupă a Angliei și o Cupă a Ligii.
- Primul mesaj al lui Christian Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren la meciul Danemarca – Ucraina
- Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat
- Italia şi-a aflat selecţionerul. Nume surpriză
- Transfer BLOG | Cele mai importante mutări ale verii. Florentino Perez pregătește o dublă-lovitură
- Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează