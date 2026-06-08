Jucătorul emblematic al lui Liverpool se retrage la 31 de ani: “Mi-am trăit visurile din copilărie”

Divock Origi, unul dintre jucătorii care au contribuit enorm la succesul lui Liverpool din Liga Campionilor din sezonul 2018/19, a decis să se retragă din fotbal la doar 31 de ani. Atacantul belgian nu mai jucase niciun meci de peste doi ani, însă acum a decis să pună “stop” carierei sale în mod oficial.

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Liverpool câștiga în 2019 Liga Campionilor după o finală contra lui Tottenham, însă acel sezon al “cormoranilor” a fost marcat de revenirea fabuloasă din semifinala contra Barcelonei. După manșa tur, catalanii aveau un avans de trei goluri, însă în retur, pe Anfield, echipa lui Jurgen Klopp a realizat minunea și s-a impus cu 4-0.

Divock Origi își ia “adio” de la fotbal

Două dintre golurile lui Liverpool din acel meci au fost marcate de Divock Origi, care a devenit o emblemă pentru club grație reușitei sale de 4-0, venită după o pasă rapidă din corner de la Trent Alexander-Arnold. În plus, belgianul a înscris și în marea finală UCL contra lui Tottenham, încheiată cu scorul de 2-0.

La șapte ani distanță de la acele momente, Origi a decis să “agațe ghetele în cui” și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

“Scopul meu în sport a fost îndeplinit. Mi-am trăit visurile din copilărie, am jucat pe una dintre cele mai mari scene, am câștigat cele mai mari trofee. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot.