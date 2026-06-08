Home | Fotbal | Fotbal extern | Jucătorul emblematic al lui Liverpool se retrage la 31 de ani: “Mi-am trăit visurile din copilărie”

Jucătorul emblematic al lui Liverpool se retrage la 31 de ani: “Mi-am trăit visurile din copilărie”

Andrei Nicolae Publicat: 8 iunie 2026, 19:57

Comentarii
Jucătorul emblematic al lui Liverpool se retrage la 31 de ani: Mi-am trăit visurile din copilărie

Divock Origi, alături de trofeul Champions League / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Divock Origi, unul dintre jucătorii care au contribuit enorm la succesul lui Liverpool din Liga Campionilor din sezonul 2018/19, a decis să se retragă din fotbal la doar 31 de ani. Atacantul belgian nu mai jucase niciun meci de peste doi ani, însă acum a decis să pună “stop” carierei sale în mod oficial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Liverpool câștiga în 2019 Liga Campionilor după o finală contra lui Tottenham, însă acel sezon al “cormoranilor” a fost marcat de revenirea fabuloasă din semifinala contra Barcelonei. După manșa tur, catalanii aveau un avans de trei goluri, însă în retur, pe Anfield, echipa lui Jurgen Klopp a realizat minunea și s-a impus cu 4-0.

Divock Origi își ia “adio” de la fotbal

Două dintre golurile lui Liverpool din acel meci au fost marcate de Divock Origi, care a devenit o emblemă pentru club grație reușitei sale de 4-0, venită după o pasă rapidă din corner de la Trent Alexander-Arnold. În plus, belgianul a înscris și în marea finală UCL contra lui Tottenham, încheiată cu scorul de 2-0.

La șapte ani distanță de la acele momente, Origi a decis să “agațe ghetele în cui” și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Scopul meu în sport a fost îndeplinit. Mi-am trăit visurile din copilărie, am jucat pe una dintre cele mai mari scene, am câștigat cele mai mari trofee. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot.

Reclamă
Reclamă

Fanilor din toată lumea care m-au ajutat să strălucesc: fiecare moment iconic, fiecare gol, fiecare bucată de istorie pe care am făcut-o împreună va fi întotdeauna a noastră.

Fiecărui club și tuturor antrenorilor și coechipierilor care au fost alături de mine, vă mulțumesc. M-ați modelat în moduri care merg dincolo de teren.

Să reprezint Belgia, țara mea, în timp ce îmi purtam rădăcinile din Kenya a fost o bucurie. Familiei și celor care mi-au fost aproape, fără voi nu eram cel de astăzi. Sunt recunoscător etern.

Meseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lunăMeseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lună
Reclamă

Misiunea e completă. Acum mă îndrept spre următoarea mea chemare. Au mai rămas multe din această călătorie. Cu dragoste, Origi“, a scris atacantul belgian pe rețelele sociale.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by I—ORIGI (@divockorigi)

De-a lungul carierei sale, Origi a evoluat la nivel profesionist pentru LOSC Lille B, Lille, Liverpool, Wolfsburg, AC Milan și Nottingham Forest. Între 2024 și 2026, belgianul a fost legitimat la echipa a doua a “rossonerilor”, însă nu a bifat niciun meci.

Ultima partidă disputată de Origi a avut loc pe 21 aprilie 2024, într-un Everton – Nottingham Forest. De-a lungul carierei sale, atacantul de 31 de ani și-a adăugat în vitrina proprie o Ligă a Campionilor, un titlu Premier League, o Supercupă a Europei, un Mondial al Clburilor, o Cupă a Angliei și o Cupă a Ligii.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Observator
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
Fanatik.ro
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
19:53

Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis. Anunţul oficial
19:43

Primul mesaj al lui Christian Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren la meciul Danemarca – Ucraina
19:17

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova
19:01

Daniel Pancu nu glumeşte: încă un jucător adus cu mari speranţe, OUT de la Rapid!
18:43

Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat
18:36

Lamine Yamal “a dat cărțile pe față” la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: “Credeam că o să câștig eu”
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 5 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 6 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat