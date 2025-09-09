Nuno Espirito Santo, demis de Nottingham Forest! - Antena Sport

Închide meniul
Nuno Espirito Santo, demis de Nottingham Forest!

Publicat: 9 septembrie 2025, 8:38

Nuno Espirito Santo, demis de Nottingham Forest!

Nuno Espirito Santo, în timpul unui meci al lui Notthingam Forest - Profimedia Images

Nottingham Forest a anunţat, luni seară, demiterea antrenorului Nuno Espirito Santo, care a condus echipa spre un loc 7 în Premier League sezonul trecut, cel mai bun rezultat al ultimilor 30 de ani.

Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţia de antrenor al clubului Nottingham Forest, după 21 de luni petrecute în calitate de antrenor al clubului din Premier League. Anunţul a fost făcut luni seară târziu, sau mai degrabă marţi dimineaţă, la ora 00:15.

Nuno Espirito Santo, out de la Nottingham Forest

„Nottingham Forest Football Club confirmă că, în urma circumstanţelor recente, Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţia de antrenor principal”, se arată într-un mesaj de pe X.

Nuno devine primul manager din Premier League care îşi pierde locul de muncă în acest sezon, la două săptămâni după ce a recunoscut că relaţia sa cu controversatul proprietar al clubului, Evangelos Marinakis, s-a deteriorat.

„Relaţia noastră s-a schimbat şi nu mai suntem la fel de apropiaţi. Toată lumea de la club ar trebui să ne susţină, dar nu este cazul”, a spus el, regretând în special sosirea lui Edu Gaspar, fostul director tehnic al lui Arsenal, ca şef al departamentului de fotbal global.

El a deplâns transferurile din vară, considerând echipa sa „dezechilibrată”. Aceste remarci publice l-ar fi „rănit” şi „înfuriat” pe proprietarul lui Forest, potrivit Sky Sports.

Nuno Espirito Santo a preluat echipa în decembrie 2023. Succesându-i lui Steve Cooper, a reuşit să salveze echipa de la retrogradare.

Sezonul trecut, Nottingham Forest a terminat pe locul şapte în Premier League, cel mai bun clasament al său din sezonul 1994/95. Clubul a reuşit, de asemenea, să ocupe locul alocat în mod normal lui Crystal Palace în Liga Europa, clubul londonez fiind retrogradat în UEFA în Europa Conference League în baza regulii multiproprietăţii.

Nottingham Forest ocupă în prezent locul 10 în Premier League după trei meciuri, pierzând cu 0-3 în faţa lui West Ham în ultimul meci al lui Nuno ca antrenor.

Lista înlocuitorilor lui Nuno Espirito Santo

Conform presei britanice, discuţiile au început pentru numirea rapidă a unui succesor. Fostul antrenor al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, se numără printre candidaţi. Alte nume care circulă includ antrenorul lui Crystal Palace, Oliver Glasner, antrenorul lui Bournemouth, Andoni Iraola, antrenorul Statelor Unite, Mauricio Pochettino, şi Marco Silva de la Fulham.

