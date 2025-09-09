Nuno Espirito Santo, demis de Nottingham Forest! - Antena Sport

Nottingham Forest a anunţat, luni seară, demiterea antrenorului Nuno Espirito Santo, care a condus echipa spre un loc 7 în Premier League sezonul trecut, cel mai bun rezultat al ultimilor 30 de ani.

Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţia de antrenor al clubului Nottingham Forest, după 21 de luni petrecute în calitate de antrenor al clubului din Premier League. Anunţul a fost făcut luni seară târziu, sau mai degrabă marţi dimineaţă, la ora 00:15.

Nuno Espirito Santo, out de la Nottingham Forest

„Nottingham Forest Football Club confirmă că, în urma circumstanţelor recente, Nuno Espirito Santo a fost demis din funcţia de antrenor principal”, se arată într-un mesaj de pe X.

Nuno devine primul manager din Premier League care îşi pierde locul de muncă în acest sezon, la două săptămâni după ce a recunoscut că relaţia sa cu controversatul proprietar al clubului, Evangelos Marinakis, s-a deteriorat.

„Relaţia noastră s-a schimbat şi nu mai suntem la fel de apropiaţi. Toată lumea de la club ar trebui să ne susţină, dar nu este cazul”, a spus el, regretând în special sosirea lui Edu Gaspar, fostul director tehnic al lui Arsenal, ca şef al departamentului de fotbal global.