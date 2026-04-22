Catastrofal! Leicester City, retrogradată în liga a treia din Anglia la 10 ani după ce a devenit campioană

Leicester City a suferit marţi a doua retrogradare consecutivă şi va juca în a treia ligă a fotbalului englez din sezonul viitor, la zece ani după titlul miraculos din Premier League, cu jucători precum Jamie Vardy, Riyad Mahrez şi Ngolo Kante, informează AFP.
Remiza de pe teren propriu cu Hull City , 2-2, a trimis-o oficial pe Leicester City în League One , eşalon în care a jucat o singură dată până acum, în sezonul 2008/2009.
Decăderea lui Leicester: de la campioană la liga a treia în 10 ani
Cu 42 de puncte, Leicester nu mai poate depăşi matematic primul loc neretrogradabil ocupat de Blackburn Rovers (locul 21, 49 puncte), cu două etape înainte de final. Leicester se alătură echipei Sheffield Wednesday, ultima clasată în Championship, care a retrogradat în februarie după ce i-au fost scăzute 18 puncte.
Lui Leicester i-au fost retrase şi ei şase puncte din cauza unor încălcări financiare anterioare, dar chiar şi fără asta, sezonul său a fost unul slab, cu doar unsprezece victorii în 44 de meciuri, sub conducerea a trei antrenori diferiţi.
🚨 10 years after their historical Premier League title win, Leicester City get relegated to League One. pic.twitter.com/BTaCzel0Tn
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026
Aceasta este a treia retrogradare în patru sezoane pentru clubul din centrul Angliei, care a retrogradat din Premier League în 2023 şi 2025. Căderea este una spectaculoasă pentru campioana Angliei din 2016, sfert-finalistă a Ligii Campionilor în sezonul următor şi câştigătoare a Cupei Angliei în urmă cu cinci ani, după o victorie în finala cu Chelsea din 2021.
În partea opusă a clasamentului, Coventry, cu antrenorul Frank Lampard, a câştigat titlul de campioană în Championship, învingând-o pe Portsmouth cu 5-1, marţi, la patru zile după ce îşi asigurase promovarea în Premier League.
Millwall, aflată pe locul doi, are garantat un loc în barajul de promovare după victoria cu 3-1 de marţi împotriva lui Stoke City.
Sursa: Agerpres.ro
