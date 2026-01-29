Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile - Antena Sport

Real Madrid se află în căutarea unui nou antrenor pentru sezonul viitor, iar soluția actuală de pe banca tehnică este una temporară.

După demiterea lui Xabi Alonso, conducerea clubului l-a numit pe Alvaro Arbeloa la cârma primei echipe, însă acesta este considerat doar o variantă de avarie. Președintele Florentino Perez își dorește un tehnician cu experiență și autoritate, capabil să gestioneze presiunea și obiectivele unui club de talia Realului.

Potrivit jurnalistului spaniol Ramon Alvarez de Mon, Real Madrid ar fi identificat deja antrenorul ideal pentru a prelua echipa din sezonul următor: Unai Emery. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani, aflat în prezent pe banca celor de la Aston Villa, este apreciat pentru rezultatele obținute în ultimii ani și pentru capacitatea sa de a construi echipe competitive.

Sursele citate susțin că oficialii madrileni au demarat deja discuțiile pentru aducerea lui Emery pe Santiago Bernabeu. Florentino Pérez îl vede pe antrenorul spaniol drept profilul potrivit pentru a readuce stabilitatea pe banca tehnică.

Nu există, deocamdată, o confirmare oficială, dar interesul Realului pentru Unai Emery este unul concret, mai spune sursa menționată.