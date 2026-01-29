Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 14:37

Vinicius şi Florentino Perez / Profimedia

Real Madrid se află în căutarea unui nou antrenor pentru sezonul viitor, iar soluția actuală de pe banca tehnică este una temporară.

După demiterea lui Xabi Alonso, conducerea clubului l-a numit pe Alvaro Arbeloa la cârma primei echipe, însă acesta este considerat doar o variantă de avarie. Președintele Florentino Perez își dorește un tehnician cu experiență și autoritate, capabil să gestioneze presiunea și obiectivele unui club de talia Realului.

Potrivit jurnalistului spaniol Ramon Alvarez de Mon, Real Madrid ar fi identificat deja antrenorul ideal pentru a prelua echipa din sezonul următor: Unai Emery. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani, aflat în prezent pe banca celor de la Aston Villa, este apreciat pentru rezultatele obținute în ultimii ani și pentru capacitatea sa de a construi echipe competitive.

Sursele citate susțin că oficialii madrileni au demarat deja discuțiile pentru aducerea lui Emery pe Santiago Bernabeu. Florentino Pérez îl vede pe antrenorul spaniol drept profilul potrivit pentru a readuce stabilitatea pe banca tehnică.

Nu există, deocamdată, o confirmare oficială, dar interesul Realului pentru Unai Emery este unul concret, mai spune sursa menționată.

1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
