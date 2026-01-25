Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga - Antena Sport

Închide meniul
Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga

Alex Masgras Publicat: 25 ianuarie 2026, 9:07

Kylian Mbappe i-a dedicat golul din meciul cu Villarreal lui Brahim Diaz / Profimedia

Kylian Mbappe a închis partida dintre Villarreal şi Real Madrid, câştigată de echipa lui Alvaro Arbeloa cu 2-0, în etapa cu numărul 21 din La Liga. Atacantul francez a fost autorul celor două goluri care au adus trei puncte extrem de importante pentru Real Madrid, care a urcat pe primul loc din La Liga, cel puţin până în această după-amiază.

Barcelona, ocupanta locului 2, joacă etapa aceasta pe teren propriu cu Real Oviedo. Cu doar două puncte mai puţin faţă de Real Madrid, un succes al echipei lui Hansi Flick i-ar readuce pe catalani pe prima poziţie a clasamentului din La Liga.

Kylian Mbappe i-a dedicat Paneka lui Brahim Diaz

În minutul 90+4, Kylian Mbappe a stabilit scorul final, atunci când a înscris din lovitură de la 11 metri. Francezul a ales să îl “execute” pe portarul Luiz Junior cu o scăriţă, chiar în faţa lui Brahim Diaz.

Fotbalistul care reprezintă Maroc a fost în centrul atenţiei la finalul săptămânii trecute, atunci când a ratat o lovitură de la 11 metri în minutele adiţionale ale unei finale nebune din Cupa Africii pe Naţiuni, dintre Maroc şi Senegal, câştigată în cele din urmă de Senegal. Brahim Diaz a încercat să îl învingă atunci pe Mendy cu o Paneka, dar fostul portar de la Chelsea a rămas pe mijlocul porţii, ceea ce l-a transformat pe jucătorul lui Real Madrid în cel mai criticat jucător al Marocului, după ce a irosit o şansă uriaşă.

Imediat după golul din penalty marcat de Kylian Mbappe, jucătorii lui Real Madrid au mers către francez pentru a se bucura de obţinerea celor trei puncte şi revenirea pe primul loc. Brahim Diaz a fost şi el prezent printre colegii săi, iar imaginile l-au surprins pe Kylian Mbappe cum îi spune lui Brahim Diaz: “pentru tine, pentru tine”.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu
