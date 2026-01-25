Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga - Antena Sport

Kylian Mbappe a închis partida dintre Villarreal şi Real Madrid, câştigată de echipa lui Alvaro Arbeloa cu 2-0, în etapa cu numărul 21 din La Liga. Atacantul francez a fost autorul celor două goluri care au adus trei puncte extrem de importante pentru Real Madrid, care a urcat pe primul loc din La Liga, cel puţin până în această după-amiază.
Barcelona, ocupanta locului 2, joacă etapa aceasta pe teren propriu cu Real Oviedo. Cu doar două puncte mai puţin faţă de Real Madrid, un succes al echipei lui Hansi Flick i-ar readuce pe catalani pe prima poziţie a clasamentului din La Liga.
Kylian Mbappe i-a dedicat Paneka lui Brahim Diaz
În minutul 90+4, Kylian Mbappe a stabilit scorul final, atunci când a înscris din lovitură de la 11 metri. Francezul a ales să îl “execute” pe portarul Luiz Junior cu o scăriţă, chiar în faţa lui Brahim Diaz.
Fotbalistul care reprezintă Maroc a fost în centrul atenţiei la finalul săptămânii trecute, atunci când a ratat o lovitură de la 11 metri în minutele adiţionale ale unei finale nebune din Cupa Africii pe Naţiuni, dintre Maroc şi Senegal, câştigată în cele din urmă de Senegal. Brahim Diaz a încercat să îl învingă atunci pe Mendy cu o Paneka, dar fostul portar de la Chelsea a rămas pe mijlocul porţii, ceea ce l-a transformat pe jucătorul lui Real Madrid în cel mai criticat jucător al Marocului, după ce a irosit o şansă uriaşă.
Imediat după golul din penalty marcat de Kylian Mbappe, jucătorii lui Real Madrid au mers către francez pentru a se bucura de obţinerea celor trei puncte şi revenirea pe primul loc. Brahim Diaz a fost şi el prezent printre colegii săi, iar imaginile l-au surprins pe Kylian Mbappe cum îi spune lui Brahim Diaz: “pentru tine, pentru tine”.
❤️🩹 Kylian Mbappé: “My panenka penalty was for Brahim Diaz”. pic.twitter.com/P6qXxS2Flz
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026
