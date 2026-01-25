Kylian Mbappe, cu sânge rece! Paneka dedicată lui Brahim Diaz, iar Real Madrid e lider provizoriu în La Liga - Antena Sport

Kylian Mbappe a închis partida dintre Villarreal şi Real Madrid, câştigată de echipa lui Alvaro Arbeloa cu 2-0, în etapa cu numărul 21 din La Liga. Atacantul francez a fost autorul celor două goluri care au adus trei puncte extrem de importante pentru Real Madrid, care a urcat pe primul loc din La Liga, cel puţin până în această după-amiază.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona, ocupanta locului 2, joacă etapa aceasta pe teren propriu cu Real Oviedo. Cu doar două puncte mai puţin faţă de Real Madrid, un succes al echipei lui Hansi Flick i-ar readuce pe catalani pe prima poziţie a clasamentului din La Liga.

Kylian Mbappe i-a dedicat Paneka lui Brahim Diaz

În minutul 90+4, Kylian Mbappe a stabilit scorul final, atunci când a înscris din lovitură de la 11 metri. Francezul a ales să îl “execute” pe portarul Luiz Junior cu o scăriţă, chiar în faţa lui Brahim Diaz.

Fotbalistul care reprezintă Maroc a fost în centrul atenţiei la finalul săptămânii trecute, atunci când a ratat o lovitură de la 11 metri în minutele adiţionale ale unei finale nebune din Cupa Africii pe Naţiuni, dintre Maroc şi Senegal, câştigată în cele din urmă de Senegal. Brahim Diaz a încercat să îl învingă atunci pe Mendy cu o Paneka, dar fostul portar de la Chelsea a rămas pe mijlocul porţii, ceea ce l-a transformat pe jucătorul lui Real Madrid în cel mai criticat jucător al Marocului, după ce a irosit o şansă uriaşă.

Imediat după golul din penalty marcat de Kylian Mbappe, jucătorii lui Real Madrid au mers către francez pentru a se bucura de obţinerea celor trei puncte şi revenirea pe primul loc. Brahim Diaz a fost şi el prezent printre colegii săi, iar imaginile l-au surprins pe Kylian Mbappe cum îi spune lui Brahim Diaz: “pentru tine, pentru tine”.