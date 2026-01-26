Cristi Chivu, văzut antrenor la o altă echipă legendară: "Ar avea nevoie de mâna lui" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 13:47

Cristi Chivu a cunoscut succesul ca fotbalist la Ajax Amsterdam, apoi la Inter. Un fost coleg crede că tehnicianul român este potrivit să antreneze și formația olandeză. Cel care îl propune pe banca celor de la Ajax este chiar George Ogăraru, fotbalist care a evoluat și el în Olanda.

”Păi da cum putem să-l vedem pe Cristi Chivu? El poate fi văzut doar cu ochi buni pentru ceea ce face acolo. Cred că Ajax are mari regrete că nu l-a luat când era liber de contract.

Nu știu detaliile, dar eu, ca lancier, mi-aș fi dorit ca Cristi să ajungă acolo și din postura de antrenor, nu doar de căpitan, și să restructureze Ajax-ul, care nu trece prin cele mai bune momente și ar avea nevoie de mâna lui.

Alegerea sa de a merge la Inter a fost una inspirată, însă nu doar alegerea sa, ci și cea a celor de la Inter de a-i încredința prima echipă.

Faptul că este pe primul loc este extraordinar pentru noi, ca români. Avem acolo un antrenor care se bate pentru titlu, ceea ce ar însemna o premieră și pentru România”, a spus George Ogăraru pentru iAMsport.ro.

