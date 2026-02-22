FRF a reacționat, după accidentarea gravă suferită de Denis Drăguș în Turcia - Antena Sport

Închide meniul
FRF a reacționat, după accidentarea gravă suferită de Denis Drăguș în Turcia

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 20:22

Denis Drăguş, în timpul unui meci / Profimedia

Denis Drăguș a suferit duminică o accidentare gravă în partida dintre Gaziantep și Trabzonspor, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea oaspeților. Momentul tragic a avut loc în prelungirile disputei, atunci când acesta se lupta pentru o minge în careul advers.

Se zvonește că problema medicală a internaționalului român este una care îi poate pune în pericol restul sezonului, însă Mihai Stoichiță a oferit și el o reacție raportat la acest incident.

Mihai Stoichiță, detalii despre accidentarea lui Drăguș

Sezonul lui Denis Drăguș este în pericol, după ce fotbalistul român s-a accidentat grav în ultimul meci jucat de Gaziantep în Superliga Turciei. Verdictul inițial ar fi ruptură de ligamente încrucișate, ceea ce înseamnă că acesta va fi cel mai probabil operat.

Mihai Stoichiță a oferit o reacție rapidă în acest context și a precizat că pentru moment, nu se știe sigur dacă ar fi vorba despre o accidentare atât de gravă.

„Nu e relevant ce se aude acum. Nu poate să-i dea verdictul atât de repede. Nici noi nu știm multe. Ideea e că mâine (n.r. luni) va face un RMN și alte controale amănunțite”, a declarat Mihai Stoichiță, potrivit prosport.ro.

