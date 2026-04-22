Cum a fost primit Mirel Rădoi în mijlocul nopții la Gaziantep

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Gaziantep, echipa cu care discuta pentru un contract din vară, a renunțat la antrenor și l-a dorit de acum pe fostul selecționer.

Rădoi a plecat marți seară din România spre Turcia. Chiar dacă a ajuns în mijlocul nopții la Gaziantep, Rădoi a fost întâmpinat cu flori și a făcut poză cu fularul noii echipe.

Rădoi, primit cu flori la Gaziantep

Gaziantep a anunțat chiar în timp ce Rădoi zbura spre Turcia că a ajuns la un acord preliminar cu acesta și că urmează să aibă loc ultimele discuții înainte de semnarea contractului.

„Chiar a decurs totul repede. Cumva, situaţia era la nivel de discuţii pentru vară, dar după antrenorul de acolo şi-a dat demisia şi lucrurile s-au accelerat. Înţelegerea era în zona Golfului în vară, însă au înţeles oamenii, pentru că nu se semnase un precontract, că încerc să rămân măcar un sezon în Europa, iar după dacă e… Am ţinut să fiu într-un loc unde să fie o rampă de lansare către alte campionate” a spus Mirel Rădoi la plecarea din România.