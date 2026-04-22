Cum a fost primit Mirel Rădoi în mijlocul nopții la Gaziantep

Mirel Rădoi a plecat de la FCSB după doar 5 meciuri. Gaziantep, echipa cu care discuta pentru un contract din vară, a renunțat la antrenor și l-a dorit de acum pe fostul selecționer.
Rădoi a plecat marți seară din România spre Turcia. Chiar dacă a ajuns în mijlocul nopții la Gaziantep, Rădoi a fost întâmpinat cu flori și a făcut poză cu fularul noii echipe.
Rădoi, primit cu flori la Gaziantep
Gaziantep a anunțat chiar în timp ce Rădoi zbura spre Turcia că a ajuns la un acord preliminar cu acesta și că urmează să aibă loc ultimele discuții înainte de semnarea contractului.
„Chiar a decurs totul repede. Cumva, situaţia era la nivel de discuţii pentru vară, dar după antrenorul de acolo şi-a dat demisia şi lucrurile s-au accelerat. Înţelegerea era în zona Golfului în vară, însă au înţeles oamenii, pentru că nu se semnase un precontract, că încerc să rămân măcar un sezon în Europa, iar după dacă e… Am ţinut să fiu într-un loc unde să fie o rampă de lansare către alte campionate” a spus Mirel Rădoi la plecarea din România.
MİREL RADOİ GAZİANTEP’TE!
Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı Rumen teknik direktör Mirel Radoi Gaziantep’te! pic.twitter.com/gUWmh98R49
— Gaziantep Online (@OnlineGaziantep) April 22, 2026
📣 Gazişehrimize hoşgeldin Radoi 🔥@GaziantepFK pic.twitter.com/9wuPuCNlAq
— GFK 2️⃣7️⃣ (@GFKscout27) April 21, 2026
🔴⚫️ BİLGİLENDİRME | Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Romanya Milli Takımı’nın geçmiş dönem teknik direktörlerinden Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Sayın Mirel Radoi ve ekibi, yönetimimizle ileri görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize… pic.twitter.com/UO15CfpEVk
— Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 21, 2026
- Catastrofal! Leicester City, retrogradată în liga a treia din Anglia la 10 ani după ce a devenit campioană
- MAGIE! Inter este în finala Cupei Italiei după ce a revenit de la 0-2 cu Como! Chivu poate face eventul
- „AI-ul mi-a spus să nu-l angajez!” Declarația anului în fotbal! Ce a urmat după ce a ignorat sfatul
- Reacţia turcilor după ce Mirel Rădoi s-a despărţit oficial de FCSB şi se pregăteşte să semneze cu Gaziantep!
- Ce lovitură! Noua echipă a lui Messi, mai urmărită decât „grei” din La Liga