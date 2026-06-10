Mirel Rădoi nu pleacă de la Gaziantep! Ce decizie a luat tehnicianul român

Mirel Rădoi a fost instalat pe banca celor de la Gaziantep la finalul sezonului recent încheiat, iar presa din Turcia a scris despre diverse tensiune între acesta și conducere.
Ba mai mult, s-a scris că oficialii clubului au căutat inclusiv un înlocuitor. Tehnicianul român a revenit în țară, dar continuă să comunice cu cei din conducere, pentru a pregăti viitorul sezon.
Mirel Rădoi, în permanență în contact cu oficialii lui Gaziantep
Mirel Rădoi pregătește deja sezonul următor la Gaziantep, iar tehnicianul român este preocupat ca gruparea turcă să își rezolve problemele financiare, pentru a demara transferurile dorite.
Deși s-a zvonit că ar fi ca și plecat de la Gaziantep, presa din Turcia precizează că antrenorul este în permanență în contact cu cei din cadrul conducerii.
„După ce s-a întors în țara sa, la finalul sezonului de campionat, antrenorul Mirel Rădoi a așteptat, în special, ridicarea interdicției de transferuri impuse clubului și efectuarea transferurilor necesare.
Am aflat că antrenorul român, care este în contact permanent cu conducerea clubului, se așteaptă în primul rând ca interdicția de transferuri să fie ridicată și ca întăririle să fie făcute cât mai curând posibil.
În plus, s-a relatat că Rădoi a înaintat conducerii propria listă de transferuri și acum așteaptă. Conform ultimelor informații, antrenorul este așteptat să vină la Gaziantep pentru a se întâlni cu președintele Memik Yılmaz”, au scris turcii.
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