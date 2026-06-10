Primele transferuri pe care Cosmin Olăroiu vrea să le facă la fosta echipă a lui Mirel Rădoi!

Cosmin Olăroiu (57 de ani) a plecat de la naţionala Emiratelor Arabe Unite şi urmează să semneze cu Al-Jazira, echipă din Emirate antrenată în trecut de Mirel Rădoi.

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Olăroiu şi-a făcut deja planul în ceea ce priveşte transferurile de la Al-Jazira. Prima ţintă a lui Olăroiu este brazilianul Luan Pereira (26 de ani), care a lucrat cu tehnicianul român la Al-Sharjah. Cei doi au cucerit împreună Liga Campionilor Asiei 2 în mai 2025.

Olăroiu şi-a stabilit primele ţinte pe piaţa transferurilor după ce o va prelua pe Al-Jazira

Olăroiu vrea să îl aducă la Al-Jazira şi pe atacantul togolez Kodjo Laba (34 de ani), coleg cu Adrian Şut la Al-Ain.

Contractul lui Kodjo Laba expiră pe 30 iunie, iar tehnicianul român vrea să profite de acest lucru, Al-Jazira fiind pregătită să îi facă o ofertă uriaşă atacantului. Togolezul este cel mai bun marcator din istoria lui Al-Ain, cu 169 de goluri în 221 de meciuri.

Cosmin Olăroiu ar urma să încaseze un salariu de 6 milioane de euro pe an la Al-Jazira, atât cât câştiga şi la naţionala Emiratelor Arabe Unite.