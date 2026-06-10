Primele transferuri pe care Cosmin Olăroiu vrea să le facă la fosta echipă a lui Mirel Rădoi!

Cosmin Olăroiu (57 de ani) a plecat de la naţionala Emiratelor Arabe Unite şi urmează să semneze cu Al-Jazira, echipă din Emirate antrenată în trecut de Mirel Rădoi.
Olăroiu şi-a făcut deja planul în ceea ce priveşte transferurile de la Al-Jazira. Prima ţintă a lui Olăroiu este brazilianul Luan Pereira (26 de ani), care a lucrat cu tehnicianul român la Al-Sharjah. Cei doi au cucerit împreună Liga Campionilor Asiei 2 în mai 2025.
Olăroiu şi-a stabilit primele ţinte pe piaţa transferurilor după ce o va prelua pe Al-Jazira
Olăroiu vrea să îl aducă la Al-Jazira şi pe atacantul togolez Kodjo Laba (34 de ani), coleg cu Adrian Şut la Al-Ain.
Contractul lui Kodjo Laba expiră pe 30 iunie, iar tehnicianul român vrea să profite de acest lucru, Al-Jazira fiind pregătită să îi facă o ofertă uriaşă atacantului. Togolezul este cel mai bun marcator din istoria lui Al-Ain, cu 169 de goluri în 221 de meciuri.
Cosmin Olăroiu ar urma să încaseze un salariu de 6 milioane de euro pe an la Al-Jazira, atât cât câştiga şi la naţionala Emiratelor Arabe Unite.
„În condițiile în care urmează anunțul numirii sale, la Al-Jazira, Cosmin lucrează deja la campania de transferuri. Și principala sa țintă e aducerea lui Kodjo Laba, fotbalist pe care l-a dorit și pe când era la Sharjah. Atunci, mutarea nu s-a făcut, dar acum, când atacantul togolez va rămâne liber de contract, Al-Jazira poate obține semnătura sa. Jucătorul are două oferte și din China și din Turcia, dar prioritarea sa va fi rămânerea în Emirate, unde a câștigat deja titlul și Champions League alături de Al-Ain”, a scris presa arabă, citată de sport.ro.
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