Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui - Antena Sport

Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui

Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui

Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 23:27

Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui

Dennis Man / Profimedia

Veşti proaste despre Dennis Man venite din Olanda. Românul a fost schimbat din nou, la pauză!

În mintul 46 al partidei cu Bayern, de pe propriul teren, din Liga Campionilor, Dennis Man a fost schimbat cu Noah Fernandez.

Este al doilea meci consecutiv când românul nu reuşeşte să bifeze mai mult de o repriză şi este schimbat, semn că antrenorul este nemulţumit de evoluţia lui. Totuşi, la scurt timp, după ce ce a fost schimbat, în repriza secundă, Bayern a marcat prin Jamal Musiala (min. 58).

Internaționalul român a fost schimbat de antrenorul Peter Bosz, şi în campionat, la pauza meciului cu Breda, terminat 2-2. Pentru evoluţia lui din prima repriză a partidei cu Bayern, Dennis Man a fost notat de site-urile de specialitate cu 6.8, în nota echipei.

