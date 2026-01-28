Dennis Man, din nou schimbat la pauză. Peter Bosz, nemulţumit de evoluţia lui - Antena Sport

Veşti proaste despre Dennis Man venite din Olanda. Românul a fost schimbat din nou, la pauză!
În mintul 46 al partidei cu Bayern, de pe propriul teren, din Liga Campionilor, Dennis Man a fost schimbat cu Noah Fernandez.
Este al doilea meci consecutiv când românul nu reuşeşte să bifeze mai mult de o repriză şi este schimbat, semn că antrenorul este nemulţumit de evoluţia lui. Totuşi, la scurt timp, după ce ce a fost schimbat, în repriza secundă, Bayern a marcat prin Jamal Musiala (min. 58).
Internaționalul român a fost schimbat de antrenorul Peter Bosz, şi în campionat, la pauza meciului cu Breda, terminat 2-2. Pentru evoluţia lui din prima repriză a partidei cu Bayern, Dennis Man a fost notat de site-urile de specialitate cu 6.8, în nota echipei.
