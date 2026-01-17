Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român - Antena Sport

PSV Eindhoven pare să nu aibă rival nici în acest sezon în Olanda, asta după ce echipa antrenată de Peter Bosz a obținut victoria cu numărul 17 din actuala ediție de campionat.

Dennis Man nu a fost titular în disputa cu Fortuna Sittard, dar a intrat pe teren în minutul 71, în momentul când echipa sa era la egalitate, scor 1-1.

Dennis Man, intrat în repriza a doua cu Sittard

Dennis Man a fost lăsat pe bancă de Peter Bosz în startul partidei dintre Fortuna Sittard și PSV Eindhoven, dar internaționalul român și-a făcut apariția pe teren în minutul 71, la scorul de 1-1.

Campioana Olandei a deschis scorul după numai opt minute prin Wanner, dar gazdele au restabilit egalitatea patru minute mai târziu, prin Sierhuis. Oaspeții au trecut iarăși la conducerea jocului în minutul 76, după golul marcat de Ivan Perisic.

Man nu a avut o evoluție decisivă în minutele jucate, dar a reușit să expedieze un șut pe spațiul porții. Cei de la Sofa Score l-au notat pe acesta cu 6,8. El a avut un procentaj de acuratețe al paselor de 100%.