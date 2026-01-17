Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român

Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 23:27

Comentarii
Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român

Dennis Man / Profimedia

PSV Eindhoven pare să nu aibă rival nici în acest sezon în Olanda, asta după ce echipa antrenată de Peter Bosz a obținut victoria cu numărul 17 din actuala ediție de campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dennis Man nu a fost titular în disputa cu Fortuna Sittard, dar a intrat pe teren în minutul 71, în momentul când echipa sa era la egalitate, scor 1-1.

Dennis Man, intrat în repriza a doua cu Sittard

Dennis Man a fost lăsat pe bancă de Peter Bosz în startul partidei dintre Fortuna Sittard și PSV Eindhoven, dar internaționalul român și-a făcut apariția pe teren în minutul 71, la scorul de 1-1.

Campioana Olandei a deschis scorul după numai opt minute prin Wanner, dar gazdele au restabilit egalitatea patru minute mai târziu, prin Sierhuis. Oaspeții au trecut iarăși la conducerea jocului în minutul 76, după golul marcat de Ivan Perisic.

Man nu a avut o evoluție decisivă în minutele jucate, dar a reușit să expedieze un șut pe spațiul porții. Cei de la Sofa Score l-au notat pe acesta cu 6,8. El a avut un procentaj de acuratețe al paselor de 100%.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Observator
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
0:28 18 ian.
VIDEORio Ave – Benfica 0-2. Echipa lui Jose Mourinho se apropie de rivale în clasament
23:10
Victor Angelescu, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid. Ultimele detalii despre lovitura iernii în Liga 1
23:06
VideoBenfica lui Jose Mourinho, beneficiara unui autogol rarisim în Liga Portugal! Execuție imparabilă
22:53
„Ești pregătit să iei titlul?” Daniel Paraschiv, mesaj ferm după ce a debutat la Rapid în meciul cu Metaloglobus
22:37
„Vine Olimpiu Moruțan?” Răspunsul clar dat de Costel Gâlcă, după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus
22:35
Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic”
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 3 Românca Julia Sauter, în lacrimi după finalul programului de la Europene! Poziţia onorabilă pe care s-a clasat 4 Gigi Becali a vorbit la telefon cu Moruţan, pentru a-l convinge să vină la FCSB: “I-am spus ce salariu îi dau” 5 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun” 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
Citește și
Cele mai citite
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham