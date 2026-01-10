"Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0". Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup - Antena Sport

Închide meniul
“Vacanță în Ibiza. Credeam că pierdem cu 7-0”. Delir la echipa de Liga a 6-a care a produs surpriza în FA Cup

Andrei Nicolae Publicat: 10 ianuarie 2026, 20:45

Jucătorii lui Macclesfield, după un gol marcat / X @thesilkmen

Macclesfield, formația din liga a 6-a din Anglia, a produs o surpriză uriașă în Cupa Angliei eliminând-o pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului. După meci, proprietarul clubului, Rob Smethurst, a vorbit despre cum se simte această performanță uluitoare și nu s-a ferit să spună că el credea că echipa sa va fi “demolată” de formația lui Oliver Glasner.

Crystal Palace a fost eliminată din Cupa Angliei chiar la debutul ei în această ediție a competiției, mai exact în runda a treia. Formația care a scos deținătoarea trofeului nu a fost însă o echipă pe măsura trupei lui Glasner, ci modesta Macclesfield, care nici măcar nu se află în ligile profesioniste din fotbalul englez.

Declarația uluitoare a proprietarului lui Macclesfield

După victoria cu 2-1 contra lui Crystal Palace, suporterii echipei de Liga a 6-a au dat năvală pe teren, oferind imagini fabuloase pentru competiția care a demonstrat din nou că oferă meciuri de efect. După ce sărbătoarea s-a mai liniștit, de la stadion au început să vină reacții din partea lui Macclesfield, iar proprietarul clubului a vorbit și el cu presa.

Rob Smethurst a recunoscut că deja a pregătit biletele pentru o vacanță în Ibiza care va avea loc la finalul acestui sezon. În plus, conducătorul a dezvăluit că avea o teamă ca echipa sa să nu fie învinsă la scor de Crystal Palace, așa cum s-a întâmplat mai târziu la meciul dintre Manchester City și Exeter.

Sunt scene de necrezut. Nu am cuvinte. Deja am rezervat vacanța în Ibiza cu băieții. Nu acum, dar cu siguranță la finalul sezonului. E vorba de Palace, e o echipă de o calitate absolută.

Credeam (n.r. că vom pierde) cu 6-0, 7-0, dar nu am văzut în viața mea așa ceva. Jucătorii au fost formidabili. E un moment special nu doar pentru mine, ci pentru fani, comunitate, punem Macclesfield înapoi pe hartă după ce a ajuns sub ea“, a spus conducătorul clubului, potrivit dailymail.co.uk.

Rezultatul șocant a marcat o premieră în fotbalul englez din 1909 încoace. De 117 ani nu s-a mai întâmplat ca o echipă din afara ligilor profesioniste să elimine deținătoarea Cupei Angliei, de când chiar Crystal Palace o scotea pe Wolverhampton din prima rundă.

