Manchester City, scor-fluviu în Cupa Angliei. De 66 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva în competiție - Antena Sport

Manchester City a debutat perfect în Cupa Angliei, după ce a învins-o cu scorul imens de 10-1 în runda a treia pe Exeter City, formație aflată în League One, respectiv eșalonul al treilea al fotbalului din Albion. Partida de pe Etihad a marcat și o premieră după mai bine de șase decenii în această competiție în ceea ce privește borna de 10 reușite la care a ajuns trupa lui Pep Guardiola.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester City a început “ca din tun” meciul de pe teren propriu, tânărul Max Alleyne și Rodri marcând în primele 24 de minute. Pe finalul primei părți, Exeter și-a trimis de două ori mingea în propria poartă, astfel că scorul după primele 45 de minute era 4-0.

“Cetățenii” s-au distrat în FA Cup

În partea a doua, primul marcator a fost Rico Lewis, după care Antoine Semenyo a spart gheața și a dat primul său gol din postura de jucător al echipei de pe Etihad. Fotbalistul ghanez fusese prezentat chiar vineri ca urmare a transferului său de la Bournemouth în valoare de 75 de milioane de euro.

City a continuat să marcheze și a mai marcat de patru ori prin Reijnders, O’Reilly, McAaidoo și Lewis din nou. De la oaspeți, golul de onoare a venit la scorul de 9-0, când George Birch a marcat în minutul 90.

Manchester City a reușit astfel să se califice în runda a patra a competiției, într-o zi în care Crystal Palace a fost eliminată de o formație de Liga a 6-a. Prestația fabuloasă a elevilor lui Guardiola a marcat o premieră după 66 de ani în FA Cup.