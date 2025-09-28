Destinaţie surpriză pentru Xavi! Cu cine negociază fostul antrenor al Barcelonei - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Destinaţie surpriză pentru Xavi! Cu cine negociază fostul antrenor al Barcelonei

Destinaţie surpriză pentru Xavi! Cu cine negociază fostul antrenor al Barcelonei

Publicat: 28 septembrie 2025, 16:58

Xavi, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Xavi s-a despărţit la finalul sezonului 2023/24 de Barcelona, atunci când a fost înlocuit cu Hansi Flick. De atunci, fostul mare mijlocaş nu a mai antrenat, dar nu duce lipsă de oferte.

În acest moment, Xavi se află pe lista celor de la Al Ittihad, acolo unde îl poate antrena pe fostul său rival, Karim Benzema.

Xavi este dorit de Al Ittihad, după ce arabii l-au demis pe Laurent Blanc

Potrivit jurnalistului spaniol Matteo Moretti, Xavi reprezintă una dintre opţiunile celor de la Al Ittihad. Nu este singurul, dar este cel mai important nume, potrivit sursei menţionate mai sus. Mai mult, Xavi ar fi început deja discuţiile cu oficialii formaţiei din Arabia Saudită.

Al Ittihad a rămas fără antrenor după ce a l-a demis pe francezul Laurent Blanc imediat după înfrângerea suferită în faţa lui Al Nassr. Echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo, Sadio Mane şi Kingsley Coman s-a impus cu 2-0.

“Al Ittihad anunță încetarea relației contractuale cu antrenorul principal al primei echipe, domnul Laurent Blanc, și cu stafful său tehnic”, a anunţat Al Ittihad, noaptea trecută.

Xavi şi-a început cariera de antrenor în 2019, la Al Sadd, echipă din Qatar. În noiembrie 2021, fostul mijlocaş a revenit la Barcelona, de data aceasta din postura de antrenor. Alături de Xavi, Barcelona a cucerit titlul în 2023, dar şi Supercupa Spaniei.

În ceea ce o priveşte pe Al Ittihad, echipa se află pe locul 3 după primele 4 etape, cu 9 puncte, înfrângerea cu Al Nassr fiind prima suferită în acest sezon, pe plan intern. În Liga Campionilor Asiei însă, Al Ittihad a debutat cu stângul, pierzând primul meci, pe terenul celor de la Al Wahda, scor 1-2.

