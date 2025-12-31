Cine este DC United, echipa care l-a convins pe Louis Munteanu să plece de la CFR. Detalii despre patronat, lot și palmares - Antena Sport

DC United este formația din Major League Soccer care a câștigat lupta pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu. Americanii vor investi aproximativ zece milioane de euro în această mutare, cu tot cu bonusurile de performanță care vor fi stipulate în contract.

Cum fotbal din acea regiune a dobândit notorietate odată cu sosirea mai multor staruri din zona Europei, a venit momentul să aflăm mai multe despre gruparea care l-a convins pe Neluțu Varga să-și cedeze „perla”.

DC United, cea mai titrată echipă din istoria Americii de Nord

DC United este un club din America de Nord, înființat în anul 1994 și care deține în prezent titlul de cea mai decorată echipă din istoria acestei regiuni, la egalitate cu cei de la Los Angeles Galaxy.

Este una dintre cele 10 grupări care au jucat în primul sezon de Major League Soccer și care deține în prezent patru titluri de campioană (1996, 1997, 1999, 2004), alături de trei Cupe (1996, 2008, 2013).

DC United este reprezentanta Washingtonului în cadrul competiției unde mai evoluează și legendarul Lionel Messi, starul campionatului și jucătorul legitimat la Inter Miami.