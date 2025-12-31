Cine este DC United, echipa care l-a convins pe Louis Munteanu să plece de la CFR. Detalii despre patronat, lot și palmares - Antena Sport

DC United este formația din Major League Soccer care a câștigat lupta pentru transferul definitiv al lui Louis Munteanu. Americanii vor investi aproximativ zece milioane de euro în această mutare, cu tot cu bonusurile de performanță care vor fi stipulate în contract.
Cum fotbal din acea regiune a dobândit notorietate odată cu sosirea mai multor staruri din zona Europei, a venit momentul să aflăm mai multe despre gruparea care l-a convins pe Neluțu Varga să-și cedeze „perla”.
DC United, cea mai titrată echipă din istoria Americii de Nord
DC United este un club din America de Nord, înființat în anul 1994 și care deține în prezent titlul de cea mai decorată echipă din istoria acestei regiuni, la egalitate cu cei de la Los Angeles Galaxy.
Este una dintre cele 10 grupări care au jucat în primul sezon de Major League Soccer și care deține în prezent patru titluri de campioană (1996, 1997, 1999, 2004), alături de trei Cupe (1996, 2008, 2013).
DC United este reprezentanta Washingtonului în cadrul competiției unde mai evoluează și legendarul Lionel Messi, starul campionatului și jucătorul legitimat la Inter Miami.
În competițiile internaționale, DC United are un titlu în CONCACAF Champions Cup (1998) și o Copa Interamericana în același an, fiind și prima echipă din SUA ce deține în palmares un astfel de trofeu.
Patronul, un om implicat activ în sport
Dacă la CFR Cluj a lucrat cu Neluțu Varga, la DC United, situația va sta complet diferit pentru Louis Munteanu. Clubul din Washington este patronat de milionarul Jason Levien (52 de ani), cel care deține și echipa de baschet australian Brisbane Bullets.
Acesta este un avocat renumit în Statele Unite ale Americii, el fiind în prima parte a carierei sale un reprezentant al sportivilor profesioniști. Fost profesor la UC Berkeley, unde a predat dreptul sportiv, Levien a lucrat și în NBA pentru Sacramento Kings și Memphis Grizzlies.
Din anul 2012, Jason Levien este patronul celor de la DC United, având în palmares un singur trofeu câștigat alături de această formație și o avere totală estimată la 290 de milioane de dolari.
Louis Munteanu va fi al doilea cel mai valoros jucător de la DC United
Formația din Major League Soccer nu a reușit să atragă nume importante în ultimii ani. Gruparea se va despărți la finalul acestui an de Christian Benteke, fostul jucător de la Liverpool.
În prezent, cel mai bine cotat jucător al echipei este internaționalul israelian Tai Baribo, evaluat la cinci milioane de euro. Louis Munteanu va fi al doilea cel mai bine cotat din echipă, cu 4,5 milioane de euro.
Wayne Rooney este ultimul mare nume care a îmbrăcat tricoul formației americane, dar legendarul fotbalist care a strâns sute de apariții în Premier League nu a reușit performanța de a aduce un trofeu.
Stadionul pe care joacă DC United
DC United își dispută în prezent meciurile de pe teren propriu pe Audi Field, o cochetă arenă de 20.000 de locuri. Asistența din ultimii ani nu a fost una deloc impresionantă, asta pentru că echipa nu a prins niciodată play-off-ul în ultimii cinci ani.
Pe sezonul 2024/2025, media de spectatori la partidele de pe teren propriu ale echipei din Washington a fost de aproximativ 16.000 de fani, în scădere față de precedentul.
- Cristiano Ronaldo, lider absolut în topul celor mai bine plătiți sportivi din 2025. Pe ce loc se află Messi
- Veste bună pentru Zeljko Kopic! Jucătorul dorit de Dinamo, șanse mari să fie cedat în această iarnă
- Când s-ar putea duela Louis Munteanu cu uriaşul Lionel Messi, după transferul atacantului în SUA!
- Legendarul Roberto Carlos, operat de urgență la inimă. Starea în care se află brazilianul
- Imaginea zilei la Cupa Africii pe Națiuni! Un suporter a stat nemișcat tot meciul. Mesajul din spate