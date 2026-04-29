Home | Fotbal | Fotbal extern | E gata! Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor! Unde va ajunge antrenor: are ofertă de milioane

E gata! Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor! Unde va ajunge antrenor: are ofertă de milioane

Sebastian Ujica Publicat: 29 aprilie 2026, 8:42

Comentarii
E gata! Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor! Unde va ajunge antrenor: are ofertă de milioane

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Cosmin Olăroiu este pe cale să plece de pe banca naționalei Emiratelor Arabe Unite, anunță Sport.ro. El a discutat deja cu Federația și își va rezilia contractul, asta după ce a vrut să plece și la finalul anului trecut după FIFA Arab Cup.

Acum, nimic nu mai poate opri despărțirea. Federația are deja înlocuitorul în minte, iar Olăroiu a primit o ofertă de nerefuzat.

Olăroiu, ofertă de milioane

Cosmin Olăroiu, cel care a câștigat peste 20 trofee în Orient cu Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, are oferte puternice de la echipe din Dubai și Abu Dhabi. Viitorul salariu rămâne unul uriaș, de milioane de dolari.

În ceea ce privește naționala Emiratelor, favorit să-i ia locul este Paulo Sousa, cel care pregătește echipa campioană a Emiratelor, Shabab Al-Ahli. Acesta ar urma să pregătească echipa la Arab Cup din toamnă și la Cupa Asiei din startul anului viitor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
