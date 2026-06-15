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Oficial! Real Madrid a anunțat transferul lui Marc Cucurella

Radu Constantin Publicat: 15 iunie 2026, 12:25

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Oficial! Real Madrid a anunțat transferul lui Marc Cucurella

Marc Cucurella, în semifinala Spania - Franţa de la EURO 2024 / Profimedia

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Marc Cucurella (27 de ani) este oficial noul jucător al lui Real Madrid.

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Informația a apărut inițial în ultimele ore prin intermediul jurnalistului Fabrizio Romano. Ulterior, clubul a și confirmat mutarea.

Potrivit anunțului oficial făcut de Real Madrid, jucătorul a semnat un acord cu clubul până în 2032.


Real Madrid ar fi plătit către Chelsea puțin peste 50 de milioane de euro pentru transferul lui Marc Cucurella.

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