Oficial! Real Madrid a anunțat transferul lui Marc Cucurella

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Marc Cucurella (27 de ani) este oficial noul jucător al lui Real Madrid.
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Informația a apărut inițial în ultimele ore prin intermediul jurnalistului Fabrizio Romano. Ulterior, clubul a și confirmat mutarea.
Potrivit anunțului oficial făcut de Real Madrid, jucătorul a semnat un acord cu clubul până în 2032.
Real Madrid ar fi plătit către Chelsea puțin peste 50 de milioane de euro pentru transferul lui Marc Cucurella.
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