Virgil Ghiță a ratat dramatic barajul pentru Bundesliga! Meci de infarct între Hannover și Nurnberg

Coșar pentru Virgil Ghiță și Hannover 96, după ce aceștia au ratat calificarea la barajul pentru promovarea în Bundesliga. În ultima etapă din liga secundă, echipa unde evoluează jucătorul român a remizat dramatic în duelul cu Nurnberg, scor 3-3.
Cu stoperul rezervă, gruparea gazdă a condus cu 2-1 și 3-2, dar a scos doar un egal la final, lucru care i-a scos de pe locul de baraj pentru o promovare pe prima scenă a fotbalului german.
Hannover – Nurnberg 3-3
Hannover a jucat pentru barajul de de promovare în Bundesliga, însă echipa pentru care evoluează și Virgil Ghiță a remizat pe teren propriu cu Nurnberg, scor 3-3.
După ce oaspeții au deschis scorul prin Zoma (min. 25), Oudenne (min. 30) și Taibi (min. 45) au întors rezultatul până la pauză, iar totul părea să se îndrepte către o victorie pentru gazde.
Zoma (min. 47) a restabilit egalitatea imediat după pauză, însă Hannover a trecut din nou la conducerea jocului, după autogolul lui Lochoshvili (min. 51).
Fotbalistul oaspeților și-a luat revanșa și a punctat în poarta potrivită, în minutul 83. Rezultatul a scos-o pe Hannover de pe poziția a treia, care i-ar fi asigurat barajul pentru promovarea în Bundesliga. Pe această poziție a urcat Paderborn.
