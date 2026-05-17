Jannik Sinner, campion la Roma! Italianul l-a învins în finală pe Casper Ruud. Tun financiar pentru liderul ATP

Jannik Sinner a scris istorie la Roma, acolo unde a reușit să se impună în ultimul act al Mastersului de la Foro Italico. Italianul l-a învins fără mari emoții pe Casper Ruud, în cadrul unui meci decis în două seturi.
Liderul mondial a făcut un nou meci senzațional și a dat un adevărat jackpot financiar pentru parcursul de senzație reușit în capitala Italiei.
Jannik Sinner, victorie în fața lui Casper Ruud la Roma
Jannik Sinner și-a încheiat parcursul extraordinar din cadrul Mastersului de la Roma, reușind să se impună în ultimul act al competiției, în fața lui Casper Ruud.
Liderul ATP a câștigat disputa în două seturi contra ocupantul locului 25 mondial, scor 6-4, 6-4, la capătul unui joc ce a durat o oră și 45 de minute.
Pe lângă cele 1000 de puncte pe care le va primi în ierarhia ATP la Simplu, Sinner a dat și o lovitură de proporții din punct de vedere financiar. €1,007,165 este premiul pe care îl va primi italianul pentru triumful din capitala Italiei.
După succesul de la Roma, Jannik Sinner a a bifat următoarele performanțe:
- Primul italian care a câștigat acest titlu în 50 de ani
- Singurul om din istorie care a câștigat 6 titluri consecutive la Masters
- A 34-a victorie consecutivă la Masters, extinzându-și recordul
- A câștigat 68 din ultimele 71 de seturi jucate la Masters
- A 29-a victorie consecutivă.
Sinner d. Casper Ruud 6-4 6-4
JANNIK IS A ROME CHAMPION.
The first Italian man to win this title in 50 years.
The only man in history to win 6 consecutive Masters titles
34th consecutive win in Masters events, extending his record.
Won 68 of last 71 sets he's played in… pic.twitter.com/tCSXakO0hW
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
