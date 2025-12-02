Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda - Antena Sport

Închide meniul
Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 22:00

Stadionul lui Ajax, gol la meciul cu Groningen / Profimedia

Partida dintre Ajax și Groningen din Eredivisie s-a întins pe parcursul a două zile, după ce duelul a fost inițial amânat din cauza suporterilor din Amsterdam. La reluarea partidei, toți fanii au primit interzis, cu excepția lui Peter, un suporter care se luptă cu o boală aflată în fază terminală. El nu a mai putut participa însă la meciul de pe Johan Cruyff Arena.

Confruntarea dintre Ajax și Groningen din campionat trebuia să fie una specială pentru Peter, care voia să își îndeplinească una dintre ultimele dorințe și să își vadă echipa favorită. Deși trupa din capitala Olandei anunțase că meciul se va juca cu porțile închise, Peter primise acces, creând astfel un moment emoționant în fotbalul mondial.

Starea lui Peter s-a înrăutățit

O veste extrem de tristă a venit din Olanda, în contextul în care fanul bolnav al lui Ajax nu a mers până la urmă la meciul de pe Johan Cruyff Arena. Potrivit WensenAmbulance Noord-Holland, citați de presa batavă, starea de sănătate a lui Peter s-a înrăutățit, acesta fiind motivul pentru care nu a putut fi prezent la meciul câștigat de echipa sa favorită cu 2-0.

Când voluntarii au ajuns la centrul de îngrijiri paliative în această după-amiază pentru a-i îndeplini ultima dorință lui Peter, au constatat că starea lui s-a înrăutățit atât de mult încât dorința lui nu va mai putea fi îndeplinită“, a fost anunțul, potrivit telegraaf.nl.

Motivul pentru care meciul dintre Ajax și Groningen a fost amânat este cauzat de suporterii din Amsterdam, care în startul duelului început duminică au început un spectacol pirotehnic care a făcut ca partida să fie imposibil de jucat. Astăzi, duelul s-a reluat din minutul 5.

