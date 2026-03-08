Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle - Manchester City! Ce meciuri va rata - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata

Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 14:59

Comentarii
Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle – Manchester City! Ce meciuri va rata

Pep Guardiola / Profimedia

Manchester City a obținut sâmbătă calificarea în sferturile Cupei Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Newcastle United.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost una trăită la intensitate maximă de Pep Guardiola, care a primit cartonașul galben pentru o criză de nervi ieșită din comun, după ce arbitrul a refuzat să acorde lovitură liberă la un fault asupra lui Doku.

Pep Guardiola, suspendat două etape după ce a încasat al șaselea cartonaș galben

Pep Guardiola arată o stare de nervozitate din ce în ce mai mare în ultimele luni, lucru care s-a confirmat inclusiv la partida din optimile Cupei Angliei, dintre Newcastle și Manchester City.

Antrenorul spaniol a primit cartonașul galben în minutul 54 al disputei, după ce a avut o criză de nervi, la o fază la care centralul nu a acordat un fault asupra lui Doku.

Decizia acestuia l-a scos din sărite pe tehnicianul „cetățenilor”, care a fost pus imediat la punct cu un avertisment. A fost al șaselea primit de Guardiola, ceea ce înseamnă că va fi suspendat la următoarele două jocuri.

Reclamă
Reclamă

El va fi lipsi de pe bancă la meciurile din campionat cu West Ham United și Chelsea, dar va putea sta pe banca tehnică la jocul cu Arsenal, suspendarea neavând aplicabilitate și în Cupa Ligii.

Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerateActiviştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Observator
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost găsit pe marginea drumului
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
Fanatik.ro
Un apropiat al lui Mircea Lucescu, blocat la Dubai cu Bill Gates: ,,Și-a schimbat părerea despre Donald Trump”. Exclusiv
15:54
FotoCum a fost surprinsă Jordan Chiles în timp ce Ana Bărbosu efectua exerciţiul la sol. Duel uriaş în Statele Unite
15:14
Se anunță „infern” pentru Universitatea Craiova pe Giulești! Anunțul făcut de Rapid
15:10
Declaraţia cu care Novak Djokovic a uimit pe toată lumea
15:00
Vestea “de titlu” pentru olteni anunţată chiar înainte de Rapid – Universitatea Craiova
14:48
Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:29
VIDEOAlexandru Maxim, al patrulea gol al sezonului în Turcia! Românul a marcat în meciul cu Karagumruk
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 2 VIDEOGeorge Russell, câştigător în Marele Premiu al Australiei! “Dublă” pentru Mercedes în prima cursă a sezonului 3 “Din ei doi aş alege” Gigi Becali, sfătuit pe cine să pună antrenor la FCSB! 4 Suporterii FCSB i-au ironizat pe jucătorii lui Elias Charalambous! Ce au scandat la finalul primei reprize cu U Cluj 5 Michael Ballack, declaraţii cutremurătoare despre moartea fiului său: “Mă tulbură prea mult….” 6 BREAKING NEWSElias Charalambous şi-a dat demisia: “Este ultima mea zi la echipă!” Şi Pintilii a plecat
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”