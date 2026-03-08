Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle - Manchester City! Ce meciuri va rata - Antena Sport

Manchester City a obținut sâmbătă calificarea în sferturile Cupei Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Newcastle United.
Partida a fost una trăită la intensitate maximă de Pep Guardiola, care a primit cartonașul galben pentru o criză de nervi ieșită din comun, după ce arbitrul a refuzat să acorde lovitură liberă la un fault asupra lui Doku.
Pep Guardiola, suspendat două etape după ce a încasat al șaselea cartonaș galben
Pep Guardiola arată o stare de nervozitate din ce în ce mai mare în ultimele luni, lucru care s-a confirmat inclusiv la partida din optimile Cupei Angliei, dintre Newcastle și Manchester City.
Antrenorul spaniol a primit cartonașul galben în minutul 54 al disputei, după ce a avut o criză de nervi, la o fază la care centralul nu a acordat un fault asupra lui Doku.
Decizia acestuia l-a scos din sărite pe tehnicianul „cetățenilor”, care a fost pus imediat la punct cu un avertisment. A fost al șaselea primit de Guardiola, ceea ce înseamnă că va fi suspendat la următoarele două jocuri.
El va fi lipsi de pe bancă la meciurile din campionat cu West Ham United și Chelsea, dar va putea sta pe banca tehnică la jocul cu Arsenal, suspendarea neavând aplicabilitate și în Cupa Ligii.
