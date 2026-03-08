Pep Guardiola, suspendat două etape după criza de nervi din Newcastle - Manchester City! Ce meciuri va rata - Antena Sport

Manchester City a obținut sâmbătă calificarea în sferturile Cupei Angliei, după ce s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Newcastle United.

Partida a fost una trăită la intensitate maximă de Pep Guardiola, care a primit cartonașul galben pentru o criză de nervi ieșită din comun, după ce arbitrul a refuzat să acorde lovitură liberă la un fault asupra lui Doku.

Pep Guardiola, suspendat două etape după ce a încasat al șaselea cartonaș galben

Pep Guardiola arată o stare de nervozitate din ce în ce mai mare în ultimele luni, lucru care s-a confirmat inclusiv la partida din optimile Cupei Angliei, dintre Newcastle și Manchester City.

Antrenorul spaniol a primit cartonașul galben în minutul 54 al disputei, după ce a avut o criză de nervi, la o fază la care centralul nu a acordat un fault asupra lui Doku.

Decizia acestuia l-a scos din sărite pe tehnicianul „cetățenilor”, care a fost pus imediat la punct cu un avertisment. A fost al șaselea primit de Guardiola, ceea ce înseamnă că va fi suspendat la următoarele două jocuri.